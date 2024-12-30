Araç Kiralama Sektörü Yılın 9 Ayında 64 Milyar Yatırım Yaptı

Ekonomi

Operasyonel araç kiralama sektörü yılın 9 ayında 64 milyar 200 milyon lira araç yatırımı yaparak 48 bin 300 aracı filosuna kattı.

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER), araştırma şirketi NielsenIQ işbirliğiyle hazırladığı yılın 9 aylık sonuçlarını içeren "TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu"nu açıkladı.

Rapora göre, operasyonel araç kiralama sektörü yılın 9 ayında 64 milyar 200 milyon liralık yeni araç yatırımı yaparak 48 bin 300 aracı filosuna kattı.

Yılın üçüncü çeyreği sonu itibarıyla sektörün aktif büyüklüğü 217 milyar 800 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde, sektörün toplam araç sayısı 2023 sonuna göre yüzde 0,2 azalarak 253 bin 500'e geriledi.

Rapora göre, Renault yüzde 17,9 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault'u yüzde 17,2 ile Fiat, yüzde 10,1 ile Toyota, yüzde 9,7 ile Ford, yüzde 9,5 ile Volkswagen takip etti.

Bu dönemde, sektörün araç parkının yüzde 46,8'i kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 30,3, üst orta sınıf araçlar yüzde 10,6 pay aldı.

2018 sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki hafif ticari araçların yüzde 2,9 olan payı ise 2024'ün üçüncü çeyreği sonunda yüzde 7,5'e yükseldi.

Sektörün araç parkının yüzde 34,4'lük bölümünü dizel yakıtlı araçlar oluştururken, benzinli araçların payı yüzde 56,2'ye çıktı. Hibrit ve elektrikli araçların payı da yüzde 9,3 oldu.

Öte yandan yılın 9 ayı sonunda operasyonel araç kiralama sektöründeki gövde tipine göre araç tercih sıralamasında sedan birinciliği devam etti.

Bu kapsamda, sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 48,2 ile birinci sırada, hatchback gövde tipine sahip araçlar ise yüzde 23,3 ile ikinci sırada yer aldı.

SUV araçlar ise yüzde 19,4 ile üçüncü sırada bulundu. Bu araçları yüzde 0,9 ile station wagon gövde tipine sahip araçlar takip etti.

Sektörün toplam araç parkının yüzde 80'ini otomatik vitese sahip araçlar oluştururken, manuel vitesli araçların payı ise yüzde 20 olarak gerçekleşti.

Operasyonel kiralama sektörü, yılın 9 ayını kapsayan dönemde ekonomiye önemli oranda vergi girdisi sağlamaya da devam etti. Sektörün söz konusu dönemde ödediği vergi tutarı 34 milyar 500 milyon lirayı buldu.

"Finansmana erişimin olması durumunda sektörümüz tekrar büyüme sürecine girecektir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yaşa, operasyonel araç kiralamaya talep olmasına rağmen enflasyondaki artışla kira fiyatlarının artması ve finansman kaynaklarına erişimdeki engeller sebebiyle büyümenin beklentinin altında kaldığını belirtti.

Yaşa, enflasyonun kontrol altına alınması ve finansmana erişimin olması durumunda sektörün tekrar büyüme sürecine gireceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Operasyonel araç kiralama sektörünün yılın son çeyreğini de benzer şekilde bir miktar düşüş ile kapatacağını tahmin ediyorum. 2025 yılında ise sektörün gelişimini ekonomik aktivitenin seyri, finansmana erişim ve maliyetler belirleyecek. Faaliyet alanı ve büyüklüğü ne olursa olsun, sürdürülebilir şirket olmak ve sürdürülebilir iş gücünü sağlamak için her bir şirketin öncelikli yapması gereken dayanıklı kalmaktır. Şirketlerin iş planlarını gözden geçirip güncellemeleri, verimliliklerini artırmaları, tasarruf yapılabilecek alanları hayata geçirmeleri bu dönemde daha çok önem kazanıyor.

Bu noktadan bakıldığında, operasyonel araç kiralama sektörü işletmelere ve hatta bireylere birçok faydayı bir arada sunmaya devam ediyor. Sektör, araçları daha uygun maliyetlerle sağlıyor, hasar yönetimi, bakım, kış lastiği gibi pek çok unsuru yöneterek maliyet avantajını müşterilerine yansıtıyor. Araç satın almak, şirketler için yüksek yatırımı ve araç yönetiminde verimsizlik potansiyelini beraberinde getiriyor. Bunların yanı sıra satın almayı tercih eden şirketler sahipliğin risklerini de almak durumunda kalıyor."