Aral Kültür Zirvesi 2025 Başlıyor

Aral Denizi bölgesinin sanat, kültür, tasarım ve bilim yoluyla sosyal ve çevresel dönüşümüne adanmış yeni bir girişim olan Aral Kültür Zirvesi, 4-6 Nisan 2025 tarihlerinde başlıyor. Etkinliğin açılışı, 4 Nisan'da Semerkant'ta düzenlenecek olan, AB ve Orta Asya liderlerinin katılacağı ve Özbekistan'ın yeşil kalkınma ve küresel işbirliğine olan bağlılığını pekiştirecek Küresel İklim Forumu kapsamında gerçekleştirilecek.

Aral Kültür Zirvesi (ACS), Orta Asya'da Aral Denizi bölgesini yeniden canlandırmaya yönelik kültürel ve çevresel bir girişim olarak 4-6 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Uzbekistan Art and Culture Development Foundation (ACDF) tarafından düzenlenen zirve, sanat, kültür, tasarım ve bilim yoluyla diyalog ve eylemi teşvik etmeyi amaçlıyor.

ACS, Aral Denizi krizi ve küresel iklim sorunlarını ele alan sürdürülebilir çözümleri keşfetmek ve uygulamak amacıyla iki şehirde, önde gelen kültür insanları, politika yapıcılar, sanatçılar ve çevre uzmanlarını bir araya getirecek. Aral Kültür Zirvesi 2025, bölgesel ve Avrupalı devlet başkanlarının katılacağı ve Özbekistan'ın çevresel ve sosyal kalkınma için bölgesel işbirliğine olan bağlılığını pekiştiren Küresel İklim Forumu'nda, Semerkant'ta başlayacak.

Aral Kültür Zirvesi programı, 5-6 Nisan tarihlerinde Aral Denizi yakınlarındaki Nukus, Karakalpakistan'da devam edecek ve çevresel yenilenme, ekonomi ve kültürel diplomasi gibi kritik konuları ele alan panel, açılış konuşması, sanatsal performans ve sergilerden oluşan bir programa ev sahipliği yapacak. 5 Nisan'da ACDF Başkanı Gayane Umerova, Nukus'ta eski bir eğlence parkı olan ve Ludi Architects tarafından kalıcı bir kültürel ve ekolojik merkez olarak yeniden tasarlanan Istiqlol'un yenilenmesi için bir ön master planı açıklayacak.

ACDF Başkanı Gayane Umerova konuşmasında şunları söyledi: "Aral Kültür Zirvesi bir değişim platformudur. Kültürel diyaloğu iklim gündemiyle bütünleştirerek sanatın uzun vadeli sürdürülebilir kalkınmaya yönelik kolektif taahhüdümüze katkıda bulunmasını sağlıyoruz. İlk Küresel İklim Forumu'na katılıyor olmamız ise kültürün, çevresel dönüşümü sağlamadaki kritik rolünün altını çizmektedir." - İSTANBUL