Arıcıların besleme için şeker talebi - Son Dakika
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Arıcıların besleme için şeker talebi

27.05.2022 23:17
Arıcıların besleme için şeker talebi

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çifçi, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde olan Ordulu arıcıların, hava şartları nedeniyle bal verimlerinde düşüş olduğunu belirterek, arıcılar için şeker desteğinde bulunulması gerektiğini söyledi.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çifçi, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde olan Ordulu arıcıların, hava şartları nedeniyle bal verimlerinde düşüş olduğunu belirterek, arıcılar için şeker desteğinde bulunulması gerektiğini söyledi.

Başkan Akın Çifçi, Ordu'da 3 bin 500 kişinin arıcılık yaptığını, yaklaşık 10 bin 500 ailenin de geçimini bu sektörden sağladığını belirterek, " Türkiye'de 82 bin arıcı ailesi bu şekilde geçimini sağlıyor ancak ilimiz için arıcılık daha da önemli. 10 ay boyunca arıların peşinde koşan arıcılarımız var. Son zamanlarda girdi maliyetleri ve nakliye sorunları arıcılarımızı zor durumda bırakabiliyor ama temennimiz inşallah bu durumun bal fiyatlarına yansıması" dedi.

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu tarafında bal verimi olmadı"

"Şu an Akdeniz tarafından olan arıcılarımız Muş, Erzurum, Sivas ve Yozgat taraflarına çıkmaya başladı. Artık son yerlerine gidiyorlar" diyen Çifçi, "Doğu ve Güneydoğu taraflarında bir nebze de olsa bal verimi olmuş olsaydı o bölgeye giden arıcılarımız da olacaktı. Narenciye bölgesindeki arıcılarımız da bal verimi pek fazla olmadı. Tokat ve Amasya tarafından olan arıcılarımızda birkaç gündür biraz hareketlilik var. Arılar artık Erzurum, Ağrı, Van, Hakkari, Kars ve Sivas taraflarına gidiyorlar ancak o bölgelere daha bahar gelmedi. Gerçekten baharın gelmemesi de bizim bahar beslemesi için ihtiyacımız olan şeker desteğini artmasına neden oldu" şeklinde konuştu.

Çifçi, arıcıların şubat ayından itibaren bahar beslemeleri için şeker kullandığını belirterek, "Bu zamana kadar yaşadığımız şeker sıkıntıları vardı, bu anlamda bakanlığımıza teşekkür ediyoruz çünkü kovan başına 4 kilogram şeker temin ettik ancak bu şu an için yeterli değil. Şu anda mayıs ayının sonuna kadar idareli bir şekilde geldik ancak hava muhalefeti nedeniyle de sezon istediğimiz gibi başlamadı. Bizim şu anda Doğu ve Güneydoğu Anadolu taraflarına giden arıcılarımız var, şimdiye kadar bir nebze olsun bal almaları gerekiyordu, o bölgelerdeki soğuk hava muhalefetinden dolayı bal gelmiyor. Bundan sonra artık yüksek rakımlı yaylalara çıkıyoruz, 15 Haziran tarihine kadar yine bahar beslemeleri için şekere ihtiyacımız olacak" ifadelerine yer verdi.

Arıcılar ise sezondan umutlu olduklarını ve yüksek kesimli yaylalara çıkmaya hazırlandıklarını söylediler. - ORDU

Arıcıların besleme için şeker talebi
Arıcıların besleme için şeker talebi
Arıcıların besleme için şeker talebi
Arıcıların besleme için şeker talebi
Arıcıların besleme için şeker talebi
Arıcıların besleme için şeker talebi
Arıcıların besleme için şeker talebi

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Kaynak: İHA

Arı Yetiştiricileri Birliği, Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Arıcıların besleme için şeker talebi - Son Dakika


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