Aromasıyla sofraları süsleyen Zonguldak Ereğli çileğinde hasat başladı - Son Dakika
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Aromasıyla sofraları süsleyen Zonguldak Ereğli çileğinde hasat başladı

20.05.2022 18:09
Aromasıyla sofraları süsleyen Zonguldak Ereğli çileğinde hasat başladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aroması ile sofraları süsleyen çileğin hasadı yapılmaya başlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aroması ile sofraları süsleyen çileğin hasadı yapılmaya başlandı. Birçok tarlada ise çilek daha toplanmadan satıldı.

Kilosu 50 TL'den satışa sunulan çilek bugün ilk kez pazara indi. Bir ok üretici ise daha hasadı yapmadan tarlasındaki çileğin satışını gerçekleştirdi. Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde yaşayan emekli İsmet ve Ayşe Koç çifti de bugün tarlalarına gelerek ilk çilek hasadını yaptı. Çilek üretiminden yıllardır çok ciddi gelirler elde ettiğini söyleyen İsmet Koç, talebe cevap veremediklerini söyledi. Son iki haftadır telefonlarının susmadığını anlatan Koç, üretimin yaygınlaşması için Ereğli'ye çilek meyvesine özel teşvik verilmesi gerektiğini söyledi.

"Talep çok olduğu için karşılayamıyoruz"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Koç, "Bu seneki 2022 sezonumuzu açtık, ilk meyvelerimizi topladık. Allah çalışanlara daha çok versin. Bu sene de Allah nasip ederse havalar da güzel gitti, anladığım kadarıyla çilek güzel olacak. Geçen sene aşağı yukarı 1 ton topladık bu sene 1,5 ton, bin 250 kilo civarında toplamayı düşünüyoruz. Ama biz çileğimizi çiçekte sattık. Biraz erken oldu ama talep çok. Talep çok olduğu için karşılayamıyoruz. Aslında 1 ton değil, 10 ton da olsa yine satılacak. Bunu yapması çok zor ama satması çok kolay. Bu Ereğli'nin altını. Gerçekten söylüyorum; Ereğli'nin altını. Bu sene kilosu 40 TL-50 TL. En fazla 25 TL'den aşağıya düşmez. Bu sene Bodrum'dan bir arkadaşım telefon etti. Ne kadar diye sorduğunda 500 kilo istedi. Arkadaşlar parayı hemen hesabıma attılar. Çilek daha çıkmadı, bundan 15 gün önce çileği çiçeğinde sattım. Telefonlarım hiç durmuyor 'İsmet abi ne olursun bize 5 kilo ayırır mısın? Ne olur bize 3 kilo ayırır mısın? Ne olur bize 10 kilo ayır ismet abi reçel yapmak için'. Ben bile bu sene reçel yapamayacağım" diye konuştu.

"Zonguldak Ereğli'deki çileğe teşvik verilmesi lazım"

Ortalama 1 ton çileğin 40 bin TL değeri olduğunu belirten üretici Koç, "Bu çileğin bir zorluğu yok ki. Çilekle sadece 1 ay uğraşıyorsunuz. Ereğli'deki tarlaların yüzde 80'i ekilmiyor. İnsanlara diyorum ki; ekin yani, bir karış toprağınız kalmasın. Patates, soğan, maydanoz ekin. Ekin diye söylüyoruz defalarca ama bunlara da teşvik verilmesi lazım. İlçe tarımın bu fideleri dağıtması lazım. İnsanların fideye ihtiyacı var, insanların fidesi yok. Fide olmadığı için insanlar dikmiyor. Fındığa teşvik veriliyor, fakat çileğe teşvik verilmiyor. Ben rica ediyorum valimden, kaymakamımdan, milletvekilimden, tarım bakanımdan. Zonguldak Ereğli'deki çileğe teşvik verilmesi lazım ki çilek çoğalsın yoksa bu çilek 5 sene sonra biter 5 sene sonra Ereğli'de çilek olmaz" dedi.

Eşi ile birlikte tarlada çalışan Ayşe Koç ise tüm kadınları çilek üretmeye davet etti. Çilek üretiminden çok güzel paralar kazandıklarını dile getiren Koç konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Bu benim çocukluğumdan bu yana gelen mesleğim. Eskiden Osmanlı Çileği yapardık ama şimdi bu çileğe döndük. Osmanlı Çileği'nin artık fidesini bile bulmak mümkün değil. Kadınlar daha çok depresyona giriyor. Evde durup depresyona gireceğime kendimi tarlaya atıyorum. Dikiyorum marulumu, soğanımı. Sizin anlayacağınız hiç pazara gitmeden kendi ihtiyacımı karşılıyorum. Bu işlerden çok para kazanıyorum. Para kazanamasam zaten insan bu işi yapmak içinden gelmez. Buraya geldim, bu çileği gördüm ya, cüzdanım yine dolacak dedim. Ben emekliyim, eşim emekli, hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Daha önce tavuk ve yumurta işine girmiştim. Ondan da para kazandım. Arsası olup da evde oturan kadınlara çok kızıyorum. O kadar kızıyorum ki; onlar otururken ben sinirleniyorum. Diyorum ki; neden çalışmıyorsunuz? 'Her şey pahalı' diyorlar. Bakın ben bu çileği yapıyorum. En kaliteli markayı alıp giyiniyorum. Tatilime de gidiyorum ama çalışıyorum. İsmet Koç tavuğun patronu, ben de çileğin patronuyum." - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aromasıyla sofraları süsleyen Zonguldak Ereğli çileğinde hasat başladı - Son Dakika


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