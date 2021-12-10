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Arslan: "Konteyner krizine karşı konvansiyonel taşımacılığa dönüyoruz" - Son Dakika

Arslan: "Konteyner krizine karşı konvansiyonel taşımacılığa dönüyoruz"

10.12.2021 11:49
Arslan: "Konteyner krizine karşı konvansiyonel taşımacılığa dönüyoruz"

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 artış sağlayarak 160,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 artış sağlayarak 160,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti. Navlun fiyatlarındaki artışların ve boş konteyner bulamama krizinin kaygı verici boyutlara ulaştığını kaydeden Başkan Arslan, sektörün bu alandaki sıkıntıları aşmak için gemi yüklemelerinde konvansiyonel metotlara dönüş yaptığını söyledi.

Küresel lojistik maliyetlerdeki artışın Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarına yakın bir konuma sahip olan Türkiye için ciddi bir rekabet avantajı sağladığını, bu aksiyonun sürdürülebilir hale gelmesi konusunda tedbirler alınması gerektiğini ifade eden AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, "2000'li yıllarda ilk 10 uluslararası konteyner şirketinin pazar payı yüzde 50 düzeyindeyken günümüzde bu rakam yüzde 80 seviyelerine çıkmış durumdadır. Kendi aralarında konsorsiyum kuran, adeta tekelleşen bu şirketler türlü bahanelerle navlun fiyatlarını kendi çıkarlarına göre artırıyor. Drewery Dünya Konteyner İndeksi'ne göre gemi konteyner fiyatlarındaki yükseliş bir sene öncesine kıyasla yüzde 300'leri aşmış durumdadır. Geldiğimiz noktada firmalarımız gemi yüklemelerinde konteyner kullanmak yerine konvansiyonel metotlarla işlerini yürütmeye başladılar. Kanada'da, ABD'de ve Çin'de konteyner bulamama sıkıntısı devam ediyor ama son günlerde Türkiye'de biraz rahatlama oldu. Son süreçte Türkiye, konteyner krizi ve deniz taşımacılığında artan maliyetlere karşı Birleşik Arap Emirlikleri ve Pakistan ile taşımacılıkta Tır Karnesi'ni devreye soktu. Bu kapsamda BAE'deki Sharjah Limanı'ndan yüklenen TIR'lar, İran'daki Bender Abbas Limanı'na, oradan da karayolunu kullanarak Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapıyor. Körfez Bölgesi'ne taşımacılıkta İran üzerinden açılan yol bize büyük esneklik kazandırdı" dedi.

Sorunun çözümü için milli konteyner ve lojistik ağı kurulması gerektiğini dile getiren Başkan Arslan, bu alanda özel sektörün tek başına yetersiz kaldığını, devlet desteğinin şart olduğunu aktardı.

"Yağlı tohumlarda ihracat yüzde 222 arttı"

Türkiye'nin kasım ayında 897,8 milyon dolarlık hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatına AHBİB olarak yüzde 18 oranında destek verdiklerini belirten Başkan Arslan, "Kasım ayında uluslararası piyasada 196 bin 759 ton ürünü değerlendiren Birliğimiz, en fazla bakliyat ihraç etti. Bakliyat ürünlerinde yüzde 37 artışla 36,7 milyon dolar değere ulaştık. Pastacılık ürünleri yüzde 12 azalış ve 28,7 milyon dolar değer ile ikinci sırada, yağlı tohumlar ve meyveler yüzde 222 artışla 27,2 milyon dolar değer ile üçüncü yer aldı. Tüm ürün gruplarında en fazla ihraç ettiğimiz ürün ise 22,4 milyon dolar değer ve yüzde 14 pay ile kırmızı mercimek oldu."

"Romanya pazarında etkinliğimiz artıyor"

Kasım ayında 162 ülke ve bölgeye dış satım yaptıklarını, 120'yi aşkın pazarda önemli artışlar yakaladıklarını ifade eden Başkan Arslan, şunları söyledi:

"Söz konusu ayda en fazla ihracat yaptığımız ülke Irak oldu. AHBİB olarak Irak pazarında yüzde 16 artışla 21,5 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştık. Yüzde 123 artış ve 15,3 milyon dolar değer ile Suriye ikinci sırada, yüzde bin 517 artış ve 14,2 milyon dolar değer ile Romanya üçüncü sırada yer aldı. Kasım ayında Romanya, Bulgaristan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Cibuti, Benin, Hırvatistan, Gabon, Mauritus, Liberya ve Moldovya pazarlarında ihracatımızı 17 kata varan oranlarda artırma başarısı gösterdik." - MERSİN

Arslan: Konteyner krizine karşı konvansiyonel taşımacılığa dönüyoruz

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Arslan: 'Konteyner krizine karşı konvansiyonel taşımacılığa dönüyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Arslan: "Konteyner krizine karşı konvansiyonel taşımacılığa dönüyoruz" - Son Dakika
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