Üye Girişi
Artvin'de desteklenen yerel ırk koyunlar kuzulamaya başladı - Son Dakika

Artvin'de desteklenen yerel ırk koyunlar kuzulamaya başladı

28.01.2022 09:43
Artvin'de desteklenen yerel ırk koyunlar kuzulamaya başladı

Artvin'de küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve desteklemek için başlatılan proje kapsamında Artvin'in eski yerel ırkı olan, 'Bijik' cinsi koyunlar kuzulamaya başladı.

Artvin'de küçükbaş hayvancılığı geliştirmek ve desteklemek için başlatılan proje kapsamında Artvin'in eski yerel ırkı olan, 'Bijik' cinsi koyunlar kuzulamaya başladı.

Artvin'de küçükbaş hayvancılığı geliştirmek amaçlı Artvin Belediyesi envanterine kazandırılan, kentin eski yerel ırkı olan Bijik koyunlarını ve et kalitesi olarak dünyada ilk sırada yer alan, yetişkin canlı ağırlığı 150 kg olan İngiliz ırkı Suffolk koyunlarının destekleme projesi devam ediyor.

Merkeze bağlı Vezirköy köyünde Artvin Belediyesi tarafından bakımları yapılan, küçükbaş hayvanlar kuzulamaya başladı. Bijik ve Suffolk ırkının durumları hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin'in en eski ırkı olan bijik koyunlarını koruma altına alarak çoğaltmak ve bölgedeki küçükbaş hayvancılığına katkı sağlayarak işsizliği azaltmak için böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Elçin "Coğrafi işaret alacağımız Artvin döneri de, yerel ırkımız olan Bijik ve Hemşin koyunlarının etlerinden yapılacaktır. Başka hayvan etlerinden yapılan dönerin 'Artvin Döneri' diye satılmaması için coğrafi işaret başvurusun da bulunduk. Bijik koyunlarının ırkı Artvin'de hemen hemen bitmiş durumdaydı. Çünkü ağırlıkları nedeniyle çok ekonomik değillerdi. Yusufeli bölgesinde bulduğumuz 41 adet bijik koyununu satın aldık, şuanda yavrularıyla beraber 54 tane bijik koyunumuz var. Küçükbaş hayvancılığı konusundaki araştırmalarımız sonucunda canlı ağırlığı 150 kg gelen İngiliz ırkı suffolk koyunlarını tespit ettik ve 10 adet satın aldık. Suffolk koyunlarının Artvin'e uyum sağlama süreçlerini test ediyoruz. Şuanda suffolk koyunlar yavrularıyla beraber 17 adet var. Artvin Coğrafyasına uyum sağlarlarsa halkımıza dağıtacağız. Bijik koyunlarımızla ilgili sıkıntımızı yok onları halkımıza dağıtabileceğimiz kadar çoğalttık. Küçükbaş hayvanlarımızı ihtiyaç sahibi olan bu işi ben yapabilirim diyen köydeki vatandaşlarımıza, ücretsiz dağıtacağız. Küçükbaş hayvanı verdiğimiz vatandaşımız, ilk sene doğan yavruların yarısını belediyemize verecek. Sonraki yıllarda herhangi bir kısıtlama olmadan doğan bütün koyunlar kendisinin olacak bunun için ücret ödemeyecek. Aldığımız yavruları da tekrar büyüterek ücretsiz olarak vatandaşlarımıza dağıtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Artvin'de desteklenen yerel ırk koyunlar kuzulamaya başladı
Artvin'de desteklenen yerel ırk koyunlar kuzulamaya başladı
Artvin'de desteklenen yerel ırk koyunlar kuzulamaya başladı
Artvin'de desteklenen yerel ırk koyunlar kuzulamaya başladı
Artvin'de desteklenen yerel ırk koyunlar kuzulamaya başladı
Artvin'de desteklenen yerel ırk koyunlar kuzulamaya başladı

YORUMLAR
500

Artvin Belediyesi, Demirhan Elçin, Artvin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Artvin'de desteklenen yerel ırk koyunlar kuzulamaya başladı - Son Dakika Ekonomi


CHP Genel Başkanı'ndan Millet İttifakı açıklaması: Büyüyebilir, ismi de değişebilir! CHP Genel Başkanı'ndan Millet İttifakı açıklaması: Büyüyebilir, ismi de değişebilir!         
09:38
Kaza yapan araçta hareketsiz yatan adam, uyuya kalmış! Polisleri bile şaşkına çevirdi Kaza yapan araçta hareketsiz yatan adam, uyuya kalmış! Polisleri bile şaşkına çevirdi         
08:43
Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Yanıtı tartışma yarattı Bakan Karaismailoğlu'na İstanbul Havalimanı'nda çöken kargo tesisi soruldu! Yanıtı tartışma yarattı         
23:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek zam müjdesi sonrası gözler hesaplara çevrildi! İşte kamu işçilerinin zamlı maaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek zam müjdesi sonrası gözler hesaplara çevrildi! İşte kamu işçilerinin zamlı maaşları         
19:17
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26
Öldü sanılan kişi uyanıp ayağa kalktı! O anlar kameralara yansıdı Öldü sanılan kişi uyanıp ayağa kalktı! O anlar kameralara yansıdı         
15:42
Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında         
15:37
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Nuri Alço'dan Fatma Girik'e veda: Türk sineması onun sayesinde ayakta Nuri Alço'dan Fatma Girik'e veda: Türk sineması onun sayesinde ayakta         
14:48
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti         
13:08
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01

Son Dakika Haberleri
09:37 CHP Genel Başkanı'ndan Millet İttifakı açıklaması: Büyüyebilir, ismi de değişebilir!
09:37 Domino's Türkiye saldırıya uğradı: Kişisel veriler çalındı
09:15 Mehmet Dinçerler ile Hadise arasında romantik mesajlaşmalar: Nişanlım! Sonsuzluğum!
09:10 Camdaki Kız dizisinin son bölümünde neler oldu? Sedat hapse girecek mi?
08:42 Kaza yapan araçta hareketsiz yatan adam, uyuya kalmış! Polisleri bile şaşkına çevirdi
08:39 Sedat Peker like atarak ses verdi: Hiç mi merak etmiyorsunuz?
08:18 Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı! Davutoğlu, Millet İttifakı'nı bölmek mi istiyor?
08:07 Güncel altın kuru! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:03 Ekrem İmamoğlu'nun avukatları MOBESE görüntülerinin soruşturulması için savcılığa dilekçe verdi
07:58 Ekrem İmamoğlu'ndan MOBESE görüntüleri için savcılığa, Emniyet'e, Valilik'e seri başvuru!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 09:49:30. #1.13#
SON DAKİKA: Artvin'de desteklenen yerel ırk koyunlar kuzulamaya başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement