ASELSAN askeri teknolojileriyle EFES-2022'de gövde gösterisi yaptı - Son Dakika
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ASELSAN askeri teknolojileriyle EFES-2022'de gövde gösterisi yaptı

09.06.2022 11:27

ASELSAN, EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında son dönemde geliştirdiği askeri teknolojileri yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıttı.

ASELSAN, EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında son dönemde geliştirdiği askeri teknolojileri yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıttı.

Şirket, tatbikat kapsamında Türk savunma sanayisi ürünleri için oluşturulan sergi alanında yer alan standında farklı ihtiyaçlar için geliştirdiği çözümleri sergiledi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, AA muhabire, etkinliği 35'ten fazla ülkeden temsilcinin izlediğini, bunlar arasında bakanlar, genelkurmay başkanları bulunduğunu söyledi.

EFES'in Avrupa'nın en büyük tatbikatlarından biri olduğunu vurgulayan Görgün, etkinliği milli teknoloji ürünlerini sergilemek için bir fırsat olarak gördüklerini bildirdi. Görgün, "Bu tip fırsatlar çok önem verdiğimiz, titiz çalıştığımız ve gururla yerimizi aldığımız etkinlikler oluyor. Yerli-milli ürünlerimizin sayısı arttıkça, bunların tatbikatlarda ve sahada kullanımlarını gördükçe de memnuniyet duyuyoruz. Burada da çok farklı alanlardaki ürünlerimizi sergiledik." dedi.

ASELSAN'ın geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğuna işaret eden Görgün, elektronik harp ve radardan haberleşme sistemlerine, telsizlerden elektro-optik ve komuta kontrol sistemlerine varan ürün çeşitliliği bulunduğu anlattı. Görgün, son zamanlarda sivil alanlardaki ürünlere de yenilerinin eklendiğini kaydetti.

Dragoneye, Engerek, Kırlangıç vitrine çıktı

EFES-2022'de, faaliyetleriyle ilgili geliştirdikleri ve geliştirmekte oldukları ürünleri sergilediklerini dile getiren Görgün, şu değerlendirmede bulundu:

"Silah kulelerimiz var, hem deniz hem kara platformları için. Bununla beraber elektronik, elektro-optik ürünlerimiz var. Dragoneye elektro-optik sensör sistemimiz, Engerek lazer hedef işaretleme cihazımızın yeni nesil versiyonu var. Deniz araçlarında kullanılan kamera sistemimiz Kırlangıç burada. Güdümlerde kullandığımız kızılötesi arayıcı başlıklarımızı burada sergiliyoruz. Helikopterler için tasarladığımız ve kullanımda olan aviyonik sistemlerimiz, yine helikopterler için geliştirdiğimiz kamera sistemlerimiz burada. Bununla birlikte sahada kullanılan elektronik harp ekipmanlarımız, tankların üzerinde kullanmaya başladığımız, geliştirdiğimiz aktif koruma sistemleri Pulat, Akkor ve Kama'nın maketleri var. Çok yoğun geçiyor, bundan memnunuz. Geniş bir ekiple buradayız. Paylaşmaktan, yaptıklarımızı anlatmaktan, bilgi almak isteyen ve bizi ziyaret eden herkesle birebir yakından ilgilenmekten memnuniyet duyuyoruz."

Tatbikatın uygulama kısmında ise farklı sistem ve platformlar üzerinde yer alan ASELSAN ürünlerinin aktif olarak sergilendiğine dikkati çeken Görgün, tüm unsurlar ve katılımcılar için başarılı bir tatbikat ve sergi dileğinde bulundu.

ASELSAN askeri teknolojileriyle EFES-2022'de gövde gösterisi yaptı
ASELSAN askeri teknolojileriyle EFES-2022'de gövde gösterisi yaptı
ASELSAN askeri teknolojileriyle EFES-2022'de gövde gösterisi yaptı
ASELSAN askeri teknolojileriyle EFES-2022'de gövde gösterisi yaptı

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Kaynak: AA

Haluk Görgün, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASELSAN askeri teknolojileriyle EFES-2022'de gövde gösterisi yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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