ASELSAN, toplam tutarı 46,1 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzaladı.
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada, "ASELSAN, uluslararası müşterilerinin kullanımına yönelik olarak elektronik harp, haberleşme, radar, elektro-optik ve uzaktan komutalı silah sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 46,1 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Ekonomi › ASELSAN'dan 46,1 Milyon Dolar İhracat Sözleşmesi - Son Dakika
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