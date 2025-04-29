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Ekonomi

ASELSAN'dan Güçlü Büyüme

ASELSAN, 2024'ün ilk çeyreğinde cirosunu yüzde 9 artırarak 22,8 milyar liraya ulaştı.

29.04.2025 20:37
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ASELSAN'ın cirosu yılın ilk çeyreğinde 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 22,8 milyar liraya yükseldi.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı duyuruda, 2025 yılı ilk çeyreğine ilişkin enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarını açıkladı.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketi olarak öne çıkan ASELSAN, güçlü büyüme ivmesini bu yılın ilk çeyreğinde de sürdürdü.

Buna göre, yeni alınan işler, ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 46 artışla 1,5 milyar dolar seviyesine ulaşırken, imzalanan ihracat sözleşmelerinin büyüklüğü yüzde 220 büyüyerek 372 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Operasyonel verimliliği faaliyetlerinin odağında tutan ASELSAN'ın bakiye siparişleri yüzde 35 artışla 15 milyar dolara yükselirken, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı ise yüzde 23 oldu.

FAVÖK'ünü yüzde 10 artırarak 5,1 milyar lira seviyesine taşıyan şirket, alınan iş/satışlar oranını 2 yıl üst üste 2 seviyesinin üzerinde tutmayı başardı ve bu alanda yakaladığı ivmeyi 2025'in ilk çeyreğine de taşıyarak sektör ortalaması üzerindeki seyrini korudu.

Oyun değiştirici teknolojiler geliştiren, ihracat odaklı büyüyen ve alanında en iyi ürünü üreten ASELSAN'ın bu dönemdeki cirosu ise yüzde 9 yükselerek 22,8 milyar liraya ulaştı.

AR-GE ve yatırım harcamaları arttı, borçlar azaldı

İlk çeyrekte elde edilen hasılatta hava savunma sistemleri, silah sistemleri, radar, elektronik harp, elektro-optik, deniz sistemleri ve askeri haberleşme sistemlerine yönelik teslimatlar önemli pay oluşturdu.

Yürüttüğü AR-GE proje sayısında Türkiye lideri olan ASELSAN'ın ilk çeyrekte AR-GE harcamaları yüzde 33 artarak 250 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, yatırım harcamaları yüzde 70 yükseldi.

AR-GE ve seri üretime yönelik yatırım harcamaları artarak devam eden ASELSAN'ın ilk çeyrekte finansal borçları yüzde 8, ticari borçları ise yüzde 37 azaldı.

Şirketin 2024 ilk çeyrek sonunda 1,07 olan net borç/FAVÖK oranı bu dönem 0,6 seviyesinde gerçekleşti. Böylece, halihazırda sektör ortalamalarının altında seyreden pozisyon korunmuş oldu.

"İlk çeyrekte başarılı performansımızı sürdürdük"

Açıklamada, şirketin ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin görüşleri yer alan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 2024'te yakaladıkları güçlü ivmeyi aynı şekilde sürdürdüklerini bildirdi.

2024'ün ASELSAN için her anlamda rekorlar yılı olduğunu anımsatan Akyol, şu ifadeleri kullandı:

"Hemen her göstergede tarihimizin en iyi rakamlarını yakalamıştık. Yıla, yüksek teknolojimizle olduğu kadar parlak finansal sonuçlarımızla da damga vurmuştuk. 2024 bilançomuzla hem BIST-30'daki firmalara göre daha iyi bir performans göstermiş hem de dünyadaki büyük savunma sanayisi şirketlerinden olumlu yönde ayrışmış olduk. 2024 yılında da dünyanın en hızlı büyüyen savunma sanayisi şirketlerinden biri olmayı başardık."

Akyol, 2025'in ilk çeyreğinde başarılı performanslarının devam ettiğinin görüldüğünü kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Ciromuzu reel olarak yüzde 10 civarında büyütmeye devam ettik. Nakit akışımızdaki iyileşmeyi sürdürdük. İlk çeyrek sonuçlarımız, gelecek perspektifimizin olumlu seyretmeye devam ettiğini de gösteriyor. Bir önceki yılın aynı dönemine göre; alınan siparişlerin yüzde 46 artması müşterilerimizin ASELSAN'a olan güvenlerinin açık bir kanıtıdır. Özellikle yurt dışından alınan işlerin yüzde 220 artması, ihracat odaklı büyüme stratejimizle doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."

"Şu an BIST 100'ün en değerli şirketiyiz"

Ahmet Akyol, geleceğe odaklanmaya devam ettiklerini, ilk çeyrekte yatırım harcanmalarını yüzde 70, AR-GE harcamalarını ise yüzde 33 artırdıklarını belirterek, bu önemli artış oranlarına rağmen nakit akışını iyileştirmeyi ve finansal borçlarını yüzde 8 azaltmayı başardıklarını vurguladı.

Bu gelişmelerin ASELSAN'ın operasyonel başarısıyla verimlilik artışı sağladığını gösterdiğini aktaran Akyol, "Açıkçası biz, ilk çeyrekte ortaya çıkan bu başarılı finansal performansı, doğru yönetimin doğal bir sonucu olarak görüyoruz. Özellikle Borsa İstanbul'daki yatırımcıların da şirketimizi bu anlamda takdir ettiklerini söyleyebiliriz. ASELSAN, 2024 yılını BIST 100'ün en değerli 6'ncı şirketi olarak kapatmıştı. Şu an BIST 100'ün en değerli şirketiyiz." açıklamasında bulundu.

"Ürün ve teknolojilerimizle ilgili önemli başarılar yakaladık"

ASELSAN Genel Müdürü Akyol, ilk çeyrekte ürün ve teknolojilerle ilgili önemli başarılar yakaladıklarını kaydederek, HİSAR O Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin teslimatını tamamladıklarını, PUHU 3-LT Elektronik Destek Sistemleri'ni ve modernize ettikleri ZMA'ları Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kullanımına sunduklarını anlattı.

GÖZDE Güdüm Kiti'nin Bayraktar Akıncı'dan atışını başarıyla gerçekleştirdiklerini kaydeden Akyol, şu ifadeleri kullandı:

"GÖZDE Güdüm Kiti yüksek hızlı hareketli hedefi vuran Türkiye'nin ilk güdüm kiti oldu. ANTIDOT 2-U/S Elektronik Destek Podumuzun, Bayraktar TB2 platformundaki ilk testlerini tamamladık. TOLUN mühimmatımıza karadan karaya vuruş yeteneği kazandıran GÖKTAN Projesi'nde atış testini başarıyla tamamladık. Nokta hava savunma sistemi olan GÖKSUR da su üstü platformundan ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi."

Akyol, şu anda yurt içinden ve yurt dışından özellikle hava savunma sistemleri, radar ve elektro-optik gibi alanlarda ürünlerine yoğun ilgi olduğunu, bu nedenle söz konusu ürünlerin seri üretim kapasitesini artırmaya odaklandıklarını anlattı.

Foton dedektörler, radarlar ve hava savunma sistemleri ile ilgili 616 milyon dolarlık 3 büyük yatırımın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Proje Bazlı Yatırım Teşvik kapsamına alındığını belirten Akyol, bu yatırımlarla ASELSAN'ın yüksek katma değerli ürünleri çoklu adetlerde üretmesini sağlayacaklarını bildirdi.

Akyol, "Bu yatırımlarla devletimiz, müşterilerimiz, yatırımcılarımız, çalışanlarımız, kısaca tüm paydaşlarımız için değer üretmeyi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

İlk çeyrekte imzalanan sözleşmeler

ASELSAN'ın yılın ilk çeyreğinde imzaladığı yeni sözleşme tutarı yüzde 46 artışla 1,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İlk çeyrekte farklı uluslararası farklı müşteriler ile askeri haberleşme sistemlerinin ihracatı; deniz platformlarına yönelik radar, silah, hava savunma ve veri bağı sistemlerinin ihracatına ve Hava Elektro-Optik faydalı yüklerinin ihracatına ilişkin sözleşme imzalandı.

Uluslararası müşterilerinin kullanımına yönelik imzalanan elektronik harp, haberleşme, radar, elektro-optik ve uzaktan komutalı silah sistemlerinin ihracatına ilişkin sözleşmeye imza atıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile "yeni nesil radar sistemlerinin tedarikine" ve "Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemlerinin tedarikine" yönelik sözleşme imzalanırken, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) ile Demiryolu Sinyalizasyon Sistemlerinin tedarikine yönelik sözleşme yapıldı.

Yurt içindeki bir müşteri ile de kara araçları faydalı yüklerinin tedarikine yönelik sözleşmeye imza atıldı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Aselsan, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASELSAN'dan Güçlü Büyüme - Son Dakika

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