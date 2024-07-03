ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı Arasında 109,7 Milyon Dolarlık Elektronik Harp Sistemleri Sözleşmesi İmzalandı

Ekonomi

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında elektronik harp sistemlerine yönelik 109,7 milyon dolarlık sözleşmeye imza atıldı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirket ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında elektronik harp sistemlerine yönelik toplam bedeli 109 milyon 700 bin 953 dolar olan bir sözleşmenin imzalanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.