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ASELSAN, uluslararası müşterisiyle 24,7 milyon avro değerinde satış sözleşmesi imzaladı - Son Dakika
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ASELSAN, uluslararası müşterisiyle 24,7 milyon avro değerinde satış sözleşmesi imzaladı

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde, uluslararası bir müşterisiyle deniz sistemleri tedarikini kapsayan 24 milyon 692 bin 633 avro değerinde bir satış sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

ASELSAN, uluslararası müşterisiyle 24,7 milyon avro değerinde satış sözleşmesi imzaladı
25.01.2024 - 11:33,  Güncelleme: 11:34
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ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında yaklaşık 24,7 milyon avro tutarında satış sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yeni iş ilişkisine ilişkin bildirimde bulundu.

Açıklamada, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında son kullanıma yönelik olarak deniz sistemleri tedarikini kapsayan toplam bedeli 24 milyon 692 bin 633 avro tutarında bir satış sözleşmesi imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ASELSAN, uluslararası müşterisiyle 24,7 milyon avro değerinde satış sözleşmesi imzaladı - Son Dakika
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