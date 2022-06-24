"Asgari ücrete ara zam olacak mı?" Bakan Bilgin yanıtladı: Görüşmeler sürüyor - Son Dakika
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"Asgari ücrete ara zam olacak mı?" Bakan Bilgin yanıtladı: Görüşmeler sürüyor

24.06.2022 16:40

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Bilgin, "Görüşme sürüyor, önümüzdeki hafta açıklayacağız." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir canlı yayında memur ve asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kamu çalışanlarına enflasyonun üzerinde zam yapılacağını belirten Bakan Bilgin, asgari ücret zammı için de görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

"KAMU ÇALIŞANLARINA NEFES ALDIRACAĞIZ"

Bakan Bilgin, "Temmuzda yapacağımız düzenlemelerle kamu çalışanlarımıza nefes aldıracağız. Enflasyon diyelim ki yüzde 37-40... Ne gerçekleşirse bunun üzerinde kamu çalışanlarımıza zam yapacağız" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

Yılbaşında asgari ücrete yüzde 50'nin üzerinde zam yapıldığını hatırlatan Bilgin, "Yaptığımız güncelleme enflasyon nedeniyle unutuldu." dedi. "Temmuz ayında asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusuna yanıt veren Bilgin, "Görüşmeler sürüyor, önümüzdeki hafta açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor. TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre 5 aylık enflasyon farkı yüzde 35,64 oldu. Merkez Bankası'nın yüzde 3,77 beklentisinin de yansımasyla enflasyon farkı olarak memur ve emekli maaşlarına yüzde 40'a yakın zam yapılması bekleniyordu.

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Vedat Bilgin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Asgari ücrete ara zam olacak mı?' Bakan Bilgin yanıtladı: Görüşmeler sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" Bakan Bilgin yanıtladı: Görüşmeler sürüyor - Son Dakika
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