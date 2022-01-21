Asırlık nakış atölyesi açıldı

Yalova'nın coğrafi işaretli nakış işlemesi "Çınarcık işi"nin dokunacağı atölye törenle açıldı.

"Çınarcık İşinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında İlçe Halk Eğitim Müdürlüğünde Çınarcık İşi Kumaşı Dokuma Atölyesi kuruldu. Atölyenin açılış kurdelesini Belediye Başkan Yardımcısı Murat Savaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Karabacak, Yalova İl Genel Meclis Üyesi Murat Kaya ve CHP İlçe Başkanı Ali Zara tarafından kesildi.

Burada konuşma yapan Müdür Karabacak, coğrafi işaretli ürünün Çınarcıklı hanımlar tarafından üretileceğini söyledi. Karabacak, Türkiye'nin bir çok yerinden talep edilen ürünün kurulan atölye ile karşılanacağını kaydetti.

Hanımlar Çınarcık işini tezgahlarda dokumayı öğrenecek. Sevil Karadeniz ve Zehra Terzi, asırlık nakışlar hakkında bilgi verdi. - YALOVA