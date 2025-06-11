AstraZeneca'dan Erken Akciğer Kanseri Tespiti

AstraZeneca, Qure.ai ile yaptığı işbirliği sayesinde 20'den fazla ülkede 5 milyon akciğer grafisini tarayarak 50 bin kişiyi ileri tetkiklere yönlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AstraZeneca ve sağlık teknolojisi şirketi Qure.ai tarafından yürütülen çalışma kapsamında, yapay zeka desteğiyle rutin çekilen akciğer grafilerinde potansiyel kanser riski taşıyan nodüller tespit edildi. Bu sayede 50 bin kişi ileri tetkik ve tanı merkezlerine yönlendirilerek erken teşhis imkanı sağlandı. Türkiye'de ise 3 önemli merkezde yaklaşık 200 bin akciğer grafisinin yapay zeka destekli taramaları tamamlandı.

Akciğer kanseri, dünya genelinde en çok ölüme yol açan hastalıklardan biri olup 2022'de 1,8 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Vakaların yüzde 50'sinden fazlası ileri evrelerde teşhis edilirken, bu hastaların beş yıllık sağkalım oranı yüzde 10'un altında kalıyor. Erken evrede teşhis edilen vakalarda ise sağkalım oranı yüzde 68 ile yüzde 92 arasında değişebiliyor.

Ayrıca, akciğer kanserine bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 70'i, akciğer kanserinin genellikle daha sınırlı tespit edilebildiği düşük ve orta gelirli ülkelerde görülüyor.

"Erken teşhis konusundaki kararlılığımızı ortaya koydu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AstraZeneca Uluslararası Onkoloji Başkan Yardımcısı Ti Hwei How, söz konusu işbirliğiyle, hasta sonuçlarını iyileştirme yolunda ilk adım olan erken teşhis konusundaki kararlılıklarını ortaya koyduklarını belirtti.

How, işbirliğinin, yapay zeka desteğiyle taranan akciğer grafilerinin akciğer kanseri tespitinde maliyet etkin bir araç olarak kullanılabileceğini kanıtladığını kaydederek, "Başarıyla uygulanan bu yöntemi küresel çapta yaygınlaştırma adımlarını atıyoruz. Akciğer sağlığı ve akciğer kanserinin sağlık politikalarında önceliklendirilmesi için sağlık bakanlıkları ve politika yapıcılarla işbirliği yapıyor, yapay zeka destekli tarama çalışmalarına katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.