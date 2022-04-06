Asya borsaları geriledi - Son Dakika
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Asya borsaları geriledi

06.04.2022 11:22
Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında, Rusya'ya yönelik daha fazla yaptırım beklentileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında "hızlı ve düzenli" sıkılaşmaya gideceği endişeleri ile satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, Rusya'ya yönelik daha fazla yaptırım beklentileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında "hızlı ve düzenli" sıkılaşmaya gideceği endişeleri ile satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler, fiyatlamalara yön veren temel risk unsuru olmayı sürdürürken, ABD ve Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacağı beklentileri risk algısını artırıyor.

Bu durum enflasyonist endişeleri de beslemeye devam ederken, merkez bankaları cephesinde dün Fed yöneticilerinden Lael Brainard'ın mayıs ayı toplantısında hızlı faiz artırımlarına bilanço daraltma sürecinin de eşlik edebileceğine işaret eden açıklamaları tahvil piyasalarından çıkışı hızlandırdı. Açıklama sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 2,38 seviyelerinden yükselişe geçerek son 3 yılın zirvesi olan 2,63'ü test etti.

Asya tarafında, artan Kovid-19 vaka sayıları karşısında bölgede alınan kısıtlama tedbirlerinin ekonomilere yansımasına ilişkin sonuçlar da açıklanmaya başladı. Çin'de bugün açıklanan verilere göre, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta bulunduğu 50,2 seviyelerinden martta 42'ye gerileyerek 2 yılın en hızlı daralmasını kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle 2 günlük tatilin ardından bugün işleme açılan Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 3.283 puanla önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden kapandı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 azalışla 2.735 puanda ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 düşüşle 27.350 puandan günü tamamladı. Zayıf Japon yeninin ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin tartışmalar sürerken, dolar/yen paritesi, yükselişine devam etti ve 124 ile son bir haftanın en yüksek seviyesini test etti.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 gerilemeyle 22.044 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 azalışla 59.634 puanda seyrediyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Rusya, Asya, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları geriledi - Son Dakika


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