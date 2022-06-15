Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
Üye Girişi

Asya borsaları karışık seyretti

15.06.2022 10:47
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak faiz kararı öncesi karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak faiz kararı öncesi karışık bir seyir izlendi.

ABD'de geçen hafta açıklanan mayıs ayı enflasyon verisinin beklentileri aşması sonrası Fed'in para politikasında agresif tutum izleyeceği ve ülke ekonomisinin resesyona gireceği endişeleri piyasalarda dalgalanmaların sürmesine neden oluyor.

Bu akşam açıklanacak Fed'in faiz kararı öncesi oynaklığın sürdüğü gözlenirken, para piyasalarında bankanın 75 baz puanlık faiz artışı fiyatlansa da izlenecek farklı seçeneklerin olması belirsizliklerin gündemde kalmasını sağlıyor.

Söz konusu belirsizlikler karşısında Avrupa Merkez Bankası (ECB) mevcut piyasa koşullarını görüşmek üzere bugün planlanmamış bir toplantı yapma kararı aldı. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) cuma günkü toplantısı öncesi getiri eğrisi hedefini korumak amacıyla tahvil alımlarını artırması da bankanın politikalarının sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Makroekonomik veri tarafında Çin'de bugün açıklanan verilere göre, mayısta perakende satışlar yıllık yüzde 6,7 azalırken, sanayi üretimi yüzde 0,7 artışla zayıf toparlanma işareti gösterdi. Karışık sinyaller veren verilere karşın, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) para politikasını gevşetmek için hala alanının olduğuna ilişkin görüşler ve teknoloji şirketlerine yönelik regülasyonlarda sona gelindiğine yönelik beklentiler Çin borsasını destekledi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artarak 3.305 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 azalarak 2.447 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 düşüşle 26.326 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,7 altında 134,6'da dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 yükselişle 52.722 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 21.281 puanda seyrediyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:20 TÜİK açıkladı: Türkiye'de mayıs ayında 122 bin 768 konut satıldı
10:19 Pirlo'yu getiren Karagümrük'ün durmaya niyeti yok! Hedef Diego Costa'yı İstanbul'a getirmek
10:19 Megastar Tarkan, 3 yılın ardından verdiği konserde hayranlarını büyüledi!
10:16 Görüntüler Malezya'dan! Timsahtan ölü taklidi yapıp ağına çektiği köpeği tek hamlede yutup kayıplara karıştı
10:05 Kutsal mekanda cinsel ilişkiye girip o anları kayda aldılar! Her yerde aranan çiftin üç yıl hapsi isteniyor
10:01 Küresel piyasaların gözü kulağı Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistlere göre 75 baz puanlık artış kesin
09:45 Bursa'da da ekmeğe zam geldi! Bugünden itibaren 4 TL'den satışa sunulacak
09:42 Cinsel ereksiyon halinde uyanan erkeklerle ilgili çarpıcı araştırma! Yüksek ölüm riski onları teğet geçiyor
09:36 "Şevval Sam Yasak Elma dizisinden ayrıldı" iddialarına rol arkadaşı Eda Ece'den yalanlama
09:34 Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken hamle! "Türkiye Değişim Partisi-Zafer Partisi-Memleket Partisi ittifakı geliyor" paylaşımını beğendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 10:52:13. #1.11#
SON DAKİKA: Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement