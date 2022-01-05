Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, hafta başından bu yana gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışına mayısta başlayabileceğine ilişkin fiyatlamalar güçlendi. Bu durum, hafta başından bu yana pay piyasalarında gözlenen karışık seyrin sürmesine neden olurken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin haber akışı da fiyatlamalarda etkili olmaya devam ediyor.

Analistler, Asya'da salgın kapsamında sıkılaştırılan tedbirlerin pay piyasalarını baskıladığını, Çin'de piyasa düzenleyicisinin Alibaba ve Tencent'e para cezası vermesinin de risk iştahını azalttığını söyledi.

Yatırımcıların bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarından çıkacak detaylara odaklandığını aktaran analistler, tahvil piyasalarındaki gelişmelerin de yakından izleneceğini bildirdi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,02 azalışla 3.595 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,18 düşüşle 2.954 puan, Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,32 değer kaybıyla 7.566 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 gerilemeyle 22.907 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,10 artışla 29.332 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 115,9 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 60.289 puanda seyrediyor.