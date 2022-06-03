Asya borsaları yükseldi - Son Dakika
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Asya borsaları yükseldi

03.06.2022 11:27
Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Küresel çapta enflasyon ve büyüme odaklı endişeler gündemdeki yerini korusa da yatırımcı risk iştahının açıklanan verilerle şekillendiği görülürken, bu kapsamda bugün ABD'nin tarım dışı istihdam verisinin ardından piyasalarda oynaklığın artacağı öngörülüyor.

Asya genelinde ise Çin'de salgının seyri ve alınan tedbirlerin gevşetilmesine ilişkin haber akışı, fiyatlamalar açısından gündemin odağındaki yerini koruyor.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 artışla 2.671 puandan ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 yükselişle 27.762 puandan kapanırken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 56.118 puanda seyrediyor.

Dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,05 üzerinde 129,9'dan işlem görüyor.

Çin ve Hong Kong piyasalarında ise bugün tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Asya borsaları yükseldi - Son Dakika

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