Asya Borsalarında Düşüş - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Düşüş

01.08.2025 10:33
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Trump'ın yeni tarifeleri global risk algısını artırdı, Asya borsalarında düşüş yaşanıyor.

Asya borsalarında ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler konusundaki aldığı kararların küresel piyasalarda risk algısını artırmasıyla negatif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Trump'ın tarifeler konusundaki aldığı kararlarla risk iştahı azaldı.

ABD yönetiminin korumacı ticaret politikalarında attığı adımlar piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, ülkenin başta Çin ve Japonya olmak üzere ülkelerle sağladığı ticaret anlaşmaları, piyasalarda son dönemde risk algısını bir nebze azaltıyor.

ABD Başkanı Trump'ın karşılıklılık esasına dayanan tarife oranlarında değişikliği öngören kararnameyi imzalamasıyla, ABD'nin artan yıllık mal ticareti açıklarını daha da azaltmak amacıyla bazı ülkelere karşılıklılık esasına dayanan gümrük vergisi oranlarında değişikliğe gidildi.

İmzalanan kararnameye göre, ülkelere yüzde 10 ile 41 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor. Bu kapsamda, Hindistan'a yüzde 25 tarife getirilmesi planlanıyor.

Bu gelişmelerle, dünya genelinde ABD tarifeleri kaynaklı risklerle dolar, diğer para birimleri karşısında güçlenirken, dolar/yen paritesi 150,9'a çıkarak 28 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da haziran ayında işsizlik oranı yüzde 2,5 ile önceki aya göre değişiklik göstermeyerek beklentiler dahilinde gerçekleşti. Ülkede aynı dönemde imalat sanayi PMI 48,9 ile beklentilerin sınırlı şekilde üzerinde geldi ancak önceki aya göre azaldı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) ise, politika faizini yüzde 0,5'te sabit bıraktığını açıkladı. Banka iki günlük para politikası toplantısı sonrası beklentiler doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faiz oranını 0,5'e sabitledi.

Çin'de ise temmuzda Caixin imalat sanayi PMI 49,5 seviyesiyle beklentilerin altında açıklandı.

Çin hükümeti, gelecek ay ABD Kongresinden bir heyetin Tayvan'ı ziyaret etmeye hazırlandığına dair haberler üzerine, Tayvan ile ABD arasında "her türlü resmi temasa" kesinlikle karşı olduğunu bildirdi.

Öte yandan Trump, Güney Kore ile "tam ve eksiksiz" bir ticaret anlaşmasına vardıklarını belirterek, bu ülkeye yüzde 15 oranında tarife uygulanacağını bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, anlaşma kapsamında Güney Kore'nin, mülkiyeti ve kontrolü ABD'ye ait yatırımlar için 350 milyar dolarlık kaynak sağlayacağını ifade etti. Ayrıca Güney Kore'nin 100 milyar dolarlık sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) veya diğer enerji ürünleri satın alacağını da kaydetti.

Öte yandan Güney Kore hükümetinin şirketlerin gelirleri ve yatırım vergilerini artıracağına dair haberler Güney Kore borsasında satış baskısının artmasına neden oldu.

Analistler, bu kararda amacın ülkede yavaşlayan büyümeyle beraber azalan kamu gelirlerinin artırılması olduğunu söyledi.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,88 düşüşle 3.119,41 puandan ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 azalışla 3.562,90, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 kayıpla 40.799,60 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,5 kayıpla 24.645 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüşle 80.922,58 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Düşüş - Son Dakika

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