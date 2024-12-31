Asya Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Negatif Seyir

Asya'da yılın son işlem gününde borsalarda olumsuz bir hava hakimken, işlem hacimleri düşük kalıyor.

31.12.2024 10:47
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Asya'da yılın son işlem gününde bazı borsalarda işlem gerçekleştirilmezken, açık olanlarda negatif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği ekonomik ve ticari politikalara yönelik belirsizliklerin etkisiyle yılın son işlem gününde negatif bir seyir izlenirken, yılbaşı tatili sonrası hafta boyunca işlem hacimlerinin düşük kalması bekleniyor.

ABD'de 20 Ocak'ta yönetimi devralacak yeni yönetimin izleyeceği ticari ve ekonomik konular yatırımcıların gündeminde kalmayı sürdürüyor. Olası ek ticari tarifelerin gelebileceği ihtimali piyasalarda risk algısını yükseltiyor.

Söz konusu tarifelerle birlikte Çin, yeni gelecek ABD yönetiminin izleyeceği diplomatik ve ticari belirsizliklerin gölgesinde 2024 yılını tamamladı. Ülkede zayıf iç talep ve gayrimenkul sorunu ana ekonomik gündem maddelerinden olmayı sürdürüyor.

Bu sorunların yanı sıra imalat sanayisindeki dalgalanma yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

Bugün açıklanan verilere göre Çin'de aralık ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,1 ile beklentilerin altında kalmasına karşın genişleme bölgesinde kalmaya devam etti. Hizmet sektörü PMI 52,2 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşirken, bileşik PMI da 52,2 oldu.

Öte yandan, Jeju Air hava yolu şirketine ait Boeing 737-800 yolcu uçağının hafta sonu 179 kişinin ölümüne neden olan kazası sonrasında Güney Kore'de, söz konusu modeldeki uçakların denetlenmesi talimatı verildi. Bu haberin etkisiyle Boeing hisselerinde yüzde 2,3'lük düşüş yaşandı.

Yılbaşı tatili sebebiyle bugün Japonya ve Güney Kore'de işlem gerçekleştirilmedi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi erken kapanışla yüzde 0,1 yükselişle 20.100 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 düşüşle 3.360, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,4 değer kaybıyla 77.930 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika

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