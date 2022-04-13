Ata tohumundan üretilen fideye yoğun talep - Son Dakika

Ata tohumundan üretilen fideye yoğun talep

TOKAT - Tokat'ta çiftçilerden edindikleri ata tohumlarıyla fide üretimi yapan seracılar gördükleri ilgiden memnun.

Tokat merkeze bağlı Ulaş köyünde yaklaşık 12 yıldır çiftçilikle uğraşan Ahmet Yılmaz, hobi olarak başladığı seracılığı geliştirdi. 80 metrekareden 4 bin metrekareye serasını çıkartan Yılmaz, iş ortağı Mehmet Çağtay ile birlikte ata tohumundan fide yetiştirmeye başladı. 4 yıllık bir çalışmanın ardından ata tohumundan verim almaya başlayan Yılmaz, gördükleri ilgiden memnun. Yerli Tokat domatesi ve biberinin yanı sıra diğer sebze çeşitlerinin fidelerinden üreten Yılmaz, hibrit çeşitlere göre ata tohumu ile üretilen fidelerin daha hesaplı olduğunu kaydetti.

Ata tohumlarını köylülerden temin ettiler

Yılmaz, ata tohumlarının köylerden temin ettiklerine dikkat çekerek, "Bu tohumları geçen yıl itibariyle seramızda deneme yaptıktan sonra bu sene üretime geçtik. Şu anda Ata tohumu dediğimiz Tokat'ın yerli domatesi, Tokat biberine şu anda sahibiz. Bu sene fidesini üreterek satışa sunmaya başladık. Ata tohumlarından yetişen sebzeler hem lezzetli hem de sofralarımızda göze hitap ediyor. Üç yıldır bu çalışmaları yapıyorduk. Daha yeni üretime geçtik. Bu tohumlar siz de bilirsiniz ki 15-20 yıllık tohumlardır. Bunları çimlenme, şekil bozuklukları vardır. Biz bunları görmeden üretime geçmedik" dedi.

Hobi olarak başladı, 4 bin metrekare serada üretim yapıyor

Sera işine hobi olarak bu işe başladığını belirten Yılmaz, "80 metrekare bir serayla başladık. Bugün geldiğimiz alanda yaklaşık 4 bin metrekare seramız var. 2 bin metrekare tamamen fide üretimle ilgili. Diğer 2 bin metrekare seramızda sebze üretimiyle ilgili. Hobi olarak başlamıştık ama 4 yıldır kendi imkanlarımızla ısıtması, soğutması olan fide serasını yaptık. Tokat'ta buna ihtiyaç vardı aslında. Bizim niyetimiz yerli tohumlarından yerli fide üretmekti. Şükürler olsun onu başardık. ve şu anda da o başarının gönül rahatlığıyla satış yapıyoruz" diye konuştu.

Taleplere yetişemiyorlar

Muhterem Çağatay ise Türkiye'nin bütün bölgelerine fide gönderebildiklerini belirterek, "Geçen yıl İstanbul, Ankara, Sivas, hatta Diyarbakır'dan sosyal medyada görüp fide istediler. Satışta sıkıntımız yok. Pazarcılar olsun, toptan gelip alıyorlar. Hatta bazen yetiştiremediğimiz çeşitlerimiz de oluyor. Şu anda yeni başladık zaten. Sezon da yeni açıldı. Hibrit tohumları yurt dışı menşeli olduğu için pahalı. Onun için onların yetiştirme şartları biraz daha bakımı masraflı. Bizim ata tohumu biraz da bölgeye uygu olduğu için daha iyi adapte oluyor. Bu nedenle fide fiyatlarında geçen yıla göre bizde fazla bir artış olmadı. Yüzde elli, yüzde altmış biz bir artış yaptık. Çünkü girdi maliyetleri oldukça yükseldi. Ama piyasa bizden daha yüksek satıyor" ifadelerini kullandı.