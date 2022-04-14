Ata tohumundan üretilen fideye yoğun talep - Son Dakika
Üye Girişi

Ata tohumundan üretilen fideye yoğun talep

14.04.2022 00:59
Ata tohumundan üretilen fideye yoğun talep

Tokat'ta çiftçilerden edindikleri ata tohumlarıyla fide üretimi yapan seracılar gördükleri ilgiden memnun.Merkeze bağlı Ulaş köyünde yaklaşık 12 yıldır çiftçilikle uğraşan Ahmet Yılmaz, hobi olarak başladığı seracılığı geliştirdi.

Tokat'ta çiftçilerden edindikleri ata tohumlarıyla fide üretimi yapan seracılar gördükleri ilgiden memnun.

Merkeze bağlı Ulaş köyünde yaklaşık 12 yıldır çiftçilikle uğraşan Ahmet Yılmaz, hobi olarak başladığı seracılığı geliştirdi. 80 metrekareden 4 bin metrekareye serasını çıkartan Yılmaz, iş ortağı Mehmet Çağtay ile birlikte ata tohumundan fide yetiştirmeye başladı. 4 yıllık bir çalışmanın ardından ata tohumundan verim almaya başlayan Yılmaz, gördükleri ilgiden memnun. Yerli Tokat domatesi ve biberinin yanı sıra diğer sebze çeşitlerinin fidelerinden üreten Yılmaz, hibrit çeşitlere göre ata tohumu ile üretilen fidelerin daha hesaplı olduğunu kaydetti.

Ata tohumlarını köylülerden temin ettiler

Yılmaz, ata tohumlarının köylerden temin ettiklerine dikkat çekerek, "Bu tohumları geçen yıl itibariyle seramızda deneme yaptıktan sonra bu sene üretime geçtik. Şu anda Ata tohumu dediğimiz Tokat'ın yerli domatesi, Tokat biberine şu anda sahibiz. Bu sene fidesini üreterek satışa sunmaya başladık. Ata tohumlarından yetişen sebzeler hem lezzetli hem de sofralarımızda göze hitap ediyor. Üç yıldır bu çalışmaları yapıyorduk. Daha yeni üretime geçtik. Bu tohumlar siz de bilirsiniz ki 15-20 yıllık tohumlardır. Bunları çimlenme, şekil bozuklukları vardır. Biz bunları görmeden üretime geçmedik" dedi.

Hobi olarak başladı, 4 bin metrekare serada üretim yapıyor

Sera işine hobi olarak bu işe başladığını belirten Yılmaz, "80 metrekare bir serayla başladık. Bugün geldiğimiz alanda yaklaşık 4 bin metrekare seramız var. 2 bin metrekare tamamen fide üretimle ilgili. Diğer 2 bin metrekare seramızda sebze üretimiyle ilgili. Hobi olarak başlamıştık ama 4 yıldır kendi imkanlarımızla ısıtması, soğutması olan fide serasını yaptık. Tokat'ta buna ihtiyaç vardı aslında. Bizim niyetimiz yerli tohumlarından yerli fide üretmekti. Şükürler olsun onu başardık. ve şu anda da o başarının gönül rahatlığıyla satış yapıyoruz" diye konuştu.

Taleplere yetişemiyorlar

Muhterem Çağatay ise Türkiye'nin bütün bölgelerine fide gönderebildiklerini belirterek, "Geçen yıl İstanbul, Ankara, Sivas, hatta Diyarbakır'dan sosyal medyada görüp fide istediler. Satışta sıkıntımız yok. Pazarcılar olsun, toptan gelip alıyorlar. Hatta bazen yetiştiremediğimiz çeşitlerimiz de oluyor. Şu anda yeni başladık zaten. Sezon da yeni açıldı. Hibrit tohumları yurt dışı menşeli olduğu için pahalı. Onun için onların yetiştirme şartları biraz daha bakımı masraflı. Bizim ata tohumu biraz da bölgeye uygu olduğu için daha iyi adapte oluyor. Bu nedenle fide fiyatlarında geçen yıla göre bizde fazla bir artış olmadı. Yüzde elli, yüzde altmış biz bir artış yaptık. Çünkü girdi maliyetleri oldukça yükseldi. Ama piyasa bizden daha yüksek satıyor" ifadelerini kullandı. - TOKAT

YORUMLAR
500
TOGÜ'de tasavvuf konseri verildi TOGÜ'de tasavvuf konseri verildi Ata tohumundan üretilen fideye yoğun talep Ata tohumundan üretilen fideye yoğun talep

Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ata tohumundan üretilen fideye yoğun talep - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Yunan profesörden tarihi itiraf: Türkiye artık büyük güç, biz kaybedeceğiz
00:55 Nijerya'da silahlı saldırıda 154 kişi öldü!
00:38 Liverpool ve Manchester City yarı final biletini aldı!
00:30 Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, yeşil çimlerde karşı karşıya geldiği futbolcularına acımadı
00:20 Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında! Değişikliğe gidilecek mi?
00:18 Eski AK Partili İdris Naim Şahin parti kuruyor!
23:55 Kendilerine saldıran köpek yüzünden birden türkü söylemeye başlayan gençler büyük ilgi gördü
23:37 Rus kadının kocasına akılalmaz sözleri gündem oldu: Oraya git ve Ukraynalı kadınlara tecavüz et ama bana hiçbir şey söyleme
23:23 Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu
23:07 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı: Cumhurbaşkanımız TOKİ ile ilgili müjdeyi Haziran'da bizzat verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 01:11:32. #1.12#
SON DAKİKA: Ata tohumundan üretilen fideye yoğun talep - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement