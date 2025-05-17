Atılım Araştırma Günü 2025 Gerçekleşti

Atılım Üniversitesi, araştırma kültürünü teşvik etmek ve öğrenci projelerini desteklemek amacıyla düzenlediği Atılım Araştırma Günü (ATAG 2025) kapsamında akademi ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen etkinlikte, üniversitenin araştırma temelli eğitim anlayışı çerçevesinde hazırlanan öğrenci projeleri ve akademik çalışmalar katılımcılarla buluştu.

Kemal Zaim Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe, Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Yalçın Zaim, Mütevelli Heyet Üyeleri, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Duyar, TÜBİTAK ARDEB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurper Güz başta olmak üzere akademisyenler, öğrenciler ve sektör temsilcileri katıldı.

Etkinlikte Atılım Üniversitesi'nin öz kaynaklarıyla desteklenen ve öğrencilerin yürütücüsü olduğu 80'i aşkın araştırma ve geliştirme projesi poster sunumlarıyla tanıtıldı. Firmalar ise açtıkları stantlarla öğrenci ve akademisyenlerle doğrudan iletişim kurma imkanı buldu.

Programın sonunda, "Su" temasıyla gerçekleştirilen Akademik Yıl Teması Öğrenci Araştırma Projeleri Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere plaket takdim edildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Atılım Üniversitesi araştırma ekosistemine ve araştırma odaklı eğitim yaklaşımının Atılım Üniversitesi'ne özgü programlarına değindi.

Eryılmaz ayrıca dış fonlara dayalı olarak destek alan Atılım Üniversitesi öğrenci ve akademisyen projelerinin sayısındaki artışa vurgu yaptı.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Duyar, "Türkiye Fikri Mülkiyet Ekosistemi" başlıklı sunumunda, fikri hakların araştırma süreçlerindeki önemi, patent ve marka sistemlerinin işleyişi hakkında bilgi verdi.

TÜBİTAK ARDEB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurper Güz ise "TÜBİTAK Araştırma Destek Programları" konulu sunumuyla, araştırmacılara yönelik teşvik ve fon mekanizmaları hakkında açıklamalar yaptı.