ATSO\'da resmi olmayan sonuçlara göre Berkay Bahar\'ın mavi listesi 23 grupta kazandı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meslek Komitesi ve Meclis üyeleri seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Berkay Bahar'ın mavi listesi 23, Davut Çetin'in kırmızı listesi 12, Hatice Öz'ün turuncu listesi ise 5 meslek grubunda kazandı. Bağımsız listeler 7 grupta seçimi kazanırken, berabere biten 2 grupta sonuçlar kurayla belirlenecek.

Yaklaşık 70 bin üyesi bulunan ATSO'da yeni dönem meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirlenmesi için ANFAŞ Fuar Merkezi'nde seçim yapıldı. Saat 09.30'da başlayan oy verme işlemlerinin ardından sandıklardaki oylar sayıldı. Toplam 49 meslek grubunda 297 meslek komitesi üyesi ve 124 meclis üyesinin belirlenmesi için gerçekleştirilen seçimlerde, resmi olmayan sonuçlara göre en fazla meslek grubunu Berkay Bahar'ın mavi listesi kazandı. Seçimlerde Berkay Bahar mavi, Davut Çetin kırmızı, Hatice Öz turuncu ve Reşat Güney beyaz listeyle yarıştı. Bağımsız listeler de meslek gruplarında seçime katıldı.

İki grup kuraya kaldı

İnşaat malzemelerinin yer aldığı 31'inci meslek grubu ile taşıt kiralama ve ilgili hizmetlerin bulunduğu 46'ncı meslek grubunda seçimler berabere bitti. Bu iki grupta sonuçlar kurayla belirlenecek. Kırmızı listenin kazandığı içecek sektörünün bulunduğu 5'inci meslek grubunun sonucuna ilişkin ise itirazdu bulunulduğu belirtildi.

Mavi listenin kazandığı 23 meslek grubu

Resmi olmayan sonuçlara göre mavi liste, hayvancılık ve hayvansal ürünler; ekmek, un ve unlu mamuller; toptan ve perakende gıda dağıtımı ve pazarlaması; tekstil; deri, kürk ve ayakkabı; orman ürünleri işlenmesi ve ticareti ile akaryakıt ve gaz ürünleri gruplarında kazandı. İlaç ve tıbbi malzeme; cam ve hırdavat; izolasyon, seramik ve sıhhi tesisat malzemeleri; metal, makine ve teknik imalatı; elektronik ürünler ve telekomünikasyon ile kuyumculuk, mücevher ve saat gruplarında da mavi liste seçimi kazandı. Mavi liste ayrıca ısıtma soğutma klima sistemleri, havuz ve su arıtma temini, yenilenebilir enerji kaynakları; inşaat faaliyetleri; konut ve işyeri yapı kooperatifleri; motorlu taşıtlar alım ve satımı ile taşımacılık gruplarında kazandı. Oteller ve benzer konaklama yerleri; restoran, yiyecek içecek ve eğlence hizmetleri; uzmanlaşmış destek hizmetleri; spa merkezleri, diğer spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri ile sağlık hizmetleri de mavi listenin kazandığı gruplar oldu.

Kırmızı listenin kazandığı 12 meslek grubu

Davut Çetin'in kırmızı listesi, bitkisel üretim faaliyetleri ve destekleyici hizmetler; içecek; halı ve mobilya; tarım ilaçları, gübre ve kimyasallar; motorlu taşıt parça ve aksesuarları, bakım ve onarımı ile reklamcılık, fuar ve organizasyon hizmetleri, televizyon ve radyoculuk faaliyetleri gruplarında kazandı. Sigortacılık; gayrimenkul faaliyetleri; mimarlık faaliyetleri; mühendislik; seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile eğitim faaliyetleri de kırmızı listenin kazandığı gruplar oldu.

Turuncu liste 5 grupta kazandı

Hatice Öz'ün turuncu listesi, tarım ürünlerinin işlenmesi ve gıda üretimi; plastik, kauçuk ve alüminyum ürünleri; bilişim; dayanıklı tüketim malları ile oyuncak, zücaciye ve hediyelik eşya gruplarında seçimi kazandı.

Bağımsız listeler 7 grupta kazandı

Bağımsız listelerden yeşil liste, tarımsal ürünlerin ticareti; kağıt ve matbaacılık ile kırtasiye, fotoğraf ve tercümanlık hizmetleri olmak üzere 3 meslek grubunda kazandı. Elektrik enerjisi, üretim, dağıtım ve ilgili hizmet faaliyetlerinde kahverengi, kozmetik ve kişisel bakımda sarı, madencilikte ise mor liste seçimi kazandı. Bankalar, finansal hizmetler ve döviz büroları grubunda da bağımsız liste kazandı.