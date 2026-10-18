ATSO seçimleri başladı, dört adayın yarışında 30 bin kişinin oy kullanması bekleniyor - Son Dakika
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ATSO seçimleri başladı, dört adayın yarışında 30 bin kişinin oy kullanması bekleniyor

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ATSO seçimleri başladı, dört adayın yarışında 30 bin kişinin oy kullanması bekleniyor
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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda dört adayın yarıştığı seçimlerde oy verme işlemleri başladı. Seçimlerde yaklaşık 30 bin kişinin oy kullanması beklenirken, 49 meslek grubunda 297 meslek komitesi üyesi ve 124 meclis üyesi belirlenecek.

Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odalarından biri olan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) dört adayın yarıştığı seçimlerde oy verme işlemleri başladı. Yaklaşık 30 bin kişinin oy kullanmasının beklendiği seçimlerin ilk aşamasında, 49 meslek grubunda 297 meslek komitesi üyesi ve 124 meclis üyesi belirlenecek.

Yaklaşık 70 bin üyesi bulunan ATSO'da yeni dönem meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirlenmesi için oda üyeleri sandık başına gitti. ANFAŞ Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimlerde oy verme işlemleri saat 09.30'da başladı. Yetki belgesi alan yaklaşık 30 bin kişinin oy kullanmasının beklendiği seçimlerde, 49 meslek grubunda toplam 297 meslek komitesi üyesi ve 124 meclis üyesi seçilecek.

Dört aday, dört liste

ATSO başkan adaylarından Davut Çetin kırmızı, Berkay Bahar mavi, Hatice Öz turuncu ve Reşat Güney beyaz listeyle seçimlere katıldı. Sabah erken saatlerde fuar merkezinde stantlarını kurarak hazırlıklarını tamamlayan adayların ekipleri, oy kullanmaya gelen oda üyelerini karşıladı.

Sabah saatlerinde oylarını kullanan adaylar, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan adayı Hatice Öz, "Değişimin seçimi olacak, Antalya iş dünyasına hayırlı olsun" dedi. Davut Çetin ise "Çok emek verdik seçimlerde, 4-4 buçuk aydır çalışıyoruz. Tüm adaylara başarılar diliyorum, Antalya'ya hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Berkay Bahar da "Hayırlı uğurlu olsun" dileğinde bulundu.

Kaynak: İHA
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