Avrasya Ekonomik Forumu Kırgızistan'da düzenlendi

1. Avrasya Ekonomik Forumu (AEF), Kırgızistan'ın ev sahipliğinde düzenlendi.

Avrasya Ekonomik Birliği'nin organı Avrasya Ekonomik Komisyonu (AET) organizasyonunda düzenlenen "Küresel Değişim Çağında Avrasya Ekonomik Entegrasyonu: Yatırım Faaliyeti İçin Yeni Fırsatlar" konulu foruma 15 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Konutları'ndaki forumun son oturumunda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve ülkeye resmi bir ziyaret için gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Belarus Başbakanı Roman Golovçenko da video konferans yoluyla foruma katıldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, forumda yaptığı konuşmada, entegrasyonun önünde en büyük sorunlardan birinin "engellerin varlığı" olduğunu belirterek, Birliğin gelişimi için tam teşekküllü kalkınma kurumlarına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Caparov, Avrasya Ekonomik Birliği GSMH'sinin 2021 sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 4,6 arttığını bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Avrasya Ekonomik Birliği'nin, şu anda olduğu gibi en zor jeopolitik koşullar da dahil olmak üzere etkinliğini gösterdiğini aktararak, "Her devlet, kendi ulusal çıkarlarını öncelik görür. Bu özellikle ticaret meseleleriyle uğraşan her uluslararası kurum için normal bir durumdur." dedi.

Tokayev, Kırgızistan ile ticaret hacmini 1 milyar dolardan 2 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise ülkesinde gençlerin dijital teknoloji eğitimine önem verdiklerini ifade ederek, Birliğin tüm entegrasyon faaliyetlerinde aktif şekilde yer aldıklarını söyledi.

Avrasya Sinema Akademisi'nin kurulması önerisi

Rus yönetmen Nikita Mihalkov, Avrasya Sinema Akademisi'nin kurulmasını önerdi.

Avrasya Ekonomi Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mihail Myasnikoviç de forumun beklentileri karşıladığını söyledi.

Forumu, yerli ve yabancı 160 basın mensubu izledi.

Birliğe üye ülkelerin liderleri, 2016'da düzenlenmeye başlanan "Avrasya Haftası"nı, 2019'da "Avrasya Ekonomik Forumu"na dönüştürmeye karar vermişti. İlki 2020'de yapılması beklenen forum, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmişti.