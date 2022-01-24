Avro Bölgesi'nde bileşik PMI ocakta geriledi

Avro Bölgesi'nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Kovid-19 salgını ve Omicron varyantının hız kazanmasıyla 0,9 puan azalarak 52,4 puana indi.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, Avro Bölgesi'nin ocak ayı bileşik, hizmet ve imalat PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak ayında Omicron varyantının yayılması ticari faaliyetleri yavaşlattı ve Avro Bölgesi ekonomisini olumsuz etkiledi.

Tedarik zincirindeki gecikmelerin azalması imalat sektörüne destek sağlasa da Kovid-19 nedeniyle bazı ülkelerde yeniden kısıtlamalara gidilmesi hizmet sektöründe belirgin bir yavaşlamaya neden oldu.

Mal ve hizmetlerin ortalama fiyatları daha önce görülmemiş bir oranda yükselirken, üretici girdi maliyetlerinin gevşemesi, ham madde fiyat baskılarının azalmasına işaret etti.

Böylece, aralıkta 53,3 puan olan bileşik PMI, ocakta 0,9 puan gerileyerek 52,4 puana düştü.

Aralık ayında 53,1 seviyesinde olan hizmet sektörü PMI verisi ocakta 51,2'ye indi.

İmalat sanayi PMI ise piyasa beklentilerini aştı ve aralıktaki 58 puan seviyesinden ocakta 59 puan seviyesine çıktı.