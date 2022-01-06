Üye Girişi
Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

06.01.2022 11:25
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları sonrası güne düşüşle başladı.

Avrupa borsaları, dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları sonrası güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 1,02 azalışla 489,30 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,08 gerileyerek 16.096 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,22 düşüşle 7.425, puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,41 azalarak 7.272 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,27 azalışla 8.678 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,44 düşüşle 27.756 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,13 azalışla 1,1296 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Fed'in dün akşam yayımlanan toplantı tutanaklarında, beklenenden daha önce ve daha hızlı faiz artırımına başlanabileceği yönlendirmesinin ardından küresel pay piyasalarında risk iştahının azaldığını belirterek, bugünün veri gündeminde Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de ISM imalat dışı endeksin öne çıktığını ifade etti.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Europe, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika Ekonomi


Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Tezgahtarın ruhu bile duymadı! Hırsız 11 adet çeyrek altını çaldı Tezgahtarın ruhu bile duymadı! Hırsız 11 adet çeyrek altını çaldı         
11:20
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim         
10:55
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor? Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor?         
09:55
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48

Son Dakika Haberleri
11:25 Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı
11:22 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Ben daha Adanalıyım"
11:20 Tezgahtarın ruhu bile duymadı! Hırsız 11 adet çeyrek altını çaldı
11:17 Arnavutköy'de takip ettiği kadının telefonunu işte böyle çaldı
11:04 Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı
11:02 Özel haber! Kazakistan'da yaşanan isyanda Sedat Peker ayrıntısı: Provokatör arkadaşı mı?
11:01 Altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden işlem görüyor
10:58 Koronavirüsün Delta ve Omicron varyantlarıyla gribin ortak semptomu
10:57 Dizilerde umduğunu bulamadı! Elçin Sangu tiyatroya yöneldi
10:55 Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 11:31:50. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement