Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

06.05.2022 19:21
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, yüksek enflasyonun kontrol altına alınmasına ilişkin endişelerle haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, yüksek enflasyonun kontrol altına alınmasına ilişkin endişelerle haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,63 kayıpla 431,11 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,54 azalarak 7.387,54 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,64 düşerek 13.674,29 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,73 değer kaybıyla 6.258,36 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,20 düşüşle 23.475,72 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.00 itibarıyla yüzde 0,31'lik artışla 1,057 seviyesinde bulunuyor.

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England, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika


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