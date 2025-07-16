Avrupa Borsaları Düşüşte

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın görevden alınacağına dair yenilenen spekülasyonların yatırımcılar arasında tedirginliğe neden olmasının ardından haftanın üçüncü işlem gününü teknoloji hisseleri öncülüğünde düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,57 azalarak 541,84 puana indi.

Teknoloji hisseleri bugünkü satışlarla ortalama yüzde 2,18 düşüş gösterirken bu durum hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini baskıladı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 azalışla 7.722,09 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,21 düşüşle 24.009,38 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 kayıpla 8.966,55 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,40 değer kaybederek 39.762,52 puana düştü.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 0,31 artarak 1,164 seviyelerinde işlem gördü.