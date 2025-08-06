Avrupa Borsaları Güne Artışla Başladı

Avrupa borsaları, güne pozitif bir seyirle başladı.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 543,2 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 23.989 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 kazançla 9.170 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 primle 40.991 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 14.415 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.659 puanda bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilaç ve yarı iletkenlere yönelik tarife açıklamaları ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yarın açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağında yer alıyor.

Bölge borsalarında BoE'nin yarın açıklayacağı para politikası kararları yakından takip edilirken para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın politika faizinde indirime gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan ABD'nin yeni tarife adımları da piyasalarda etkili olmayı sürdürüyor.

Başkan Trump, ilaç ithalatına getirmeyi planladığı tarifelere ilişkin, "gelecek hafta veya civarında" bu tarifeleri açıklayacaklarını belirtti.

İthal edilen ilaçlara ilk aşamada düşük gümrük vergisi getireceklerini aktaran Trump, bu oranın bir, en fazla bir buçuk yıl içinde yüzde 150'ye ardından yüzde 250'ye çıkacağını çünkü ilaçların ABD'de üretilmesini istediklerini kaydetti.

ABD'nin İsviçre ile olan dış ticaret açığına da dikkati çeken Trump, ilaç sektöründeki dışa bağımlılığın endişe verici boyutlara ulaştığını belirtti.

Trump, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter ile yaptığı görüşmelere atıfta bulunarak 41 milyar dolarlık dış ticaret açığına vurgu yaptı.

Bu arada İsviçre Konfederasyonu Başkanı Keller-Sutter ile İsviçre Federal Konseyi Üyesi Guy Parmelin, söz konusu tarifeleri görüşmek üzere salı günü Washington'a gidecek.

Ayrıca Trump, yarı iletkenler ve çiplere yönelik yeni gümrük vergilerini açıklayacağını da bildirerek "Yarı iletkenler ve çiplerle ilgili duyuru yapacağız. Çünkü bunların ABD'de üretilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da haziran ayına ilişkin fabrika siparişleri aylık bazda yüzde 1 azalışla beklentilerden fazla düşüş kaydederken yıllık yüzde 0,8 artışla öngörülerin gerisinde kaldı.

Analistler, Almanya'da açıklanan fabrika siparişleri verisinin kötü gelmesiyle bölgedeki resesyon endişelerinin öne çıkmaya devam ettiğini kaydetti.

Bugün Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık mortgage başvuruları verileri takip edilecek.