"Ay Görevi"nde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nde ateşleme testi başarıyla yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

"Ay Görevi"nde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nde ateşleme testi başarıyla yapıldı

13.04.2022 12:57
"Ay Görevi"nde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nde ateşleme testi başarıyla yapıldı

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), "Ay Araştırma Görevi"nde (AYAP-1) uzay aracını Ay'a taşıyacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nde (HİS) sistem seviyesi ateşleme testinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), "Ay Araştırma Görevi"nde (AYAP-1) uzay aracını Ay'a taşıyacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nde (HİS) sistem seviyesi ateşleme testinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

TUA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, AYAP-1 kapsamındaki gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

HİS sistem seviyesi ateşleme testinin başarıyla gerçekleştirildiği vurgulanan paylaşımda, ateşleme öncesi hazırlıkların görüntülendiği video da yer aldı.

DeltaV Uzay Teknolojileri tarafından geliştirilen AYAP-1'de, uzay aracını Ay'a taşıyacak sistemin ön tasarım süreci, uçuş ölçekli ilk test prototipinin üretimi ve uçuş ölçekli yer testlerinin icra edileceği test sistemin üretimi ile kurulumu tamamlanmıştı.

AYAP-1'in görev konseptine göre uzay aracı öncelikle bir fırlatıcıyla uzaya taşınacak. Ardından uzay aracı, sistem başlatması ve takla sönümleme gibi aşamaları gerçekleştirdikten sonra yörünge testlerini icra edecek. Dünya yörüngesinde yapılan testlerden sonra ise Ay yörüngesine girmek için DeltaV'nin hibrit motoru ateşleme yapacak.

YORUMLAR
500
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanlığına aday olan Basan, projelerini anlattı Açıklaması Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanlığına aday olan Basan, projelerini anlattı Açıklaması İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor

Araştırma, Türkiye, Milli, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Ay Görevi'nde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nde ateşleme testi başarıyla yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:00 Eski takımı Terim'in Rumen prensi Morutan'ı dert etti! Antrenmana kadar gelip sorunu öğrenecekler
12:43 Bakan Soylu, HDP'li vekili Kılıçdaroğlu'na sordu: Protesto sırasında tekerlekli sandalyesinden düşmüştü
12:30 Akşener, parmağından çıkardığı yüzükle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıfta bulundu! Salondan alkış sesleri yükseldi
12:21 Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için önce kendini, daha sonra polis memurunu yaraladı
12:01 Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş ısrarı sürüyor! Bu kez İmamoğlu'na yüklendi: Onu HDP ve Demirtaş destekliyor!
12:01 Evlilik Hakkında Her Şey'de 5 yıl sonra komadan uyanan karakterin dolar şaşkınlığı: Dün 3 liraydı
11:57 Ehliyetsiz sürücü scoterlarıyla yolda ilerleyen genç kızlara çarptı: 17 yaşındaki Ezgi Alya öldü, arkadaşı Şimal tedavi altında
11:54 Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay, 60 milyonluk mal varlığını eşit bölüştü
11:50 İYİ Parti çalışma yaptı, Meral Akşener açıkladı: İşte emeklilere verilmesi teklif edilen bayram ikramiyesi
11:47 Son Dakika! Ümitcan Uygun, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı! Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yargılanıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 13:08:19. #1.11#
SON DAKİKA: "Ay Görevi"nde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nde ateşleme testi başarıyla yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement