"Ay Görevi"nde kullanılacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nde ateşleme testi başarıyla yapıldı - Son Dakika

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), "Ay Araştırma Görevi"nde (AYAP-1) uzay aracını Ay'a taşıyacak Milli Hibrit İtki Sistemi'nde (HİS) sistem seviyesi ateşleme testinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

TUA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, AYAP-1 kapsamındaki gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

HİS sistem seviyesi ateşleme testinin başarıyla gerçekleştirildiği vurgulanan paylaşımda, ateşleme öncesi hazırlıkların görüntülendiği video da yer aldı.

DeltaV Uzay Teknolojileri tarafından geliştirilen AYAP-1'de, uzay aracını Ay'a taşıyacak sistemin ön tasarım süreci, uçuş ölçekli ilk test prototipinin üretimi ve uçuş ölçekli yer testlerinin icra edileceği test sistemin üretimi ile kurulumu tamamlanmıştı.

AYAP-1'in görev konseptine göre uzay aracı öncelikle bir fırlatıcıyla uzaya taşınacak. Ardından uzay aracı, sistem başlatması ve takla sönümleme gibi aşamaları gerçekleştirdikten sonra yörünge testlerini icra edecek. Dünya yörüngesinde yapılan testlerden sonra ise Ay yörüngesine girmek için DeltaV'nin hibrit motoru ateşleme yapacak.