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Ayakkabının eskimeyen ustaları teknolojiye direniyor - Son Dakika

Ayakkabının eskimeyen ustaları teknolojiye direniyor

09.12.2021 09:24

Ayakkabının eskimeyen ustaları teknolojiye direniyor Samsun'da sırt sırta veren 50 yıllık ayakkabı ustaları tamir işleri ve el yapımı ayakkabılarla teknolojiye birlikte direniyor.

Ayakkabının eskimeyen ustaları teknolojiye direniyor

SAMSUN - Samsun'da sırt sırta veren 50 yıllık ayakkabı ustaları tamir işleri ve el yapımı ayakkabılarla teknolojiye birlikte direniyor.

Tükenmeye yüz tutan mesleklerde biri olan ayakkabıcılık, yaşları 40'ı aşan ustaların iradesiyle ayakta kalıyor. Meslekte genç nesillerin yetişmediğini belirten ustalara ilerleyen yaşlarına rağmen çalışmaya devam ediyor. Yaptıkları ayakkabılar zamanla eskiyor ama onlar eskimeyen ustalar olarak yaşamlarına devam ediyor.

67 yaşındaki Şinasi Karpuzoğlu, "55 senedir bu mesleğin içindeyiz. İnsanlar yaşadığı sürece bu meslek devam eder. İşlerimiz şu anda idare eder. Herkes kendi evine ekmeğini götürüyor. Bu meslek insanı 'ne arındırır ne de barındırır'. Çıraklıkla başladık ustalıkla devam ediyoruz. Alt değişmeler tamirler geliyor. Biz tamir işine bakıyoruz arkadaş yeni yapıyor" dedi.

63 yaşındaki Hamit Özsüleyman, "50 seneden beri ustalık yapıyorum. Baba mesleğim. Hiç yılmadan çalışıyoruz. Sevmeseydik mu mesleği yapamaz bu kadar yıl çalışamazdık. Hayat yürüdükçe insanlar yürüdükçe bu meslek ölmez. Ama maalesef insanlarımızda bütün mesleklere karşı bir duyarsızlık var. Çocukları zanaate yönlendirmiyorlar. Çocuklarımız üniversite okusun, sokakta boş gezsin böyle bir sistem var. Herkes çocuklarını okutmak istiyor okutacaklar ama okuyacak olan insanı okutacaksın, okumayacak insanı okutmayacaksın zanaate vereceksin" diye konuştu.

62 yaşındaki İbrahim Akca, "Ben ilkokuldan sonra mesleğe başladım. Aşağı yukarı 40 seneden beri yapıyorum. El yapımı ayakkabı isteğe göre yapıyoruz. Sipariş usulü istediğin modeli bize yaptırabiliyorsun. Fabrikalar genelde aynı modelleri yapar biz senin istediğin modelleri yaparız. Ayağı büyük olanlara da ölçü alırız ona göre yaparız. 37'den 47-48 numaraya kadar yapıyoruz. Mağazalara göre daha ucuz. Bizde en pahalı ayakkabı 500 TL mağazalarda 800- 1000 TL. El yapımı olduğundan içi de deri dışı da deri. Fabrikasyonda içine imitasyon deri kullanıyorlar. Onlar koku yapar. Bizim ayakkabılarımız gerçek deri olduğunda koku yapmaz. Ustalar şu anda 40 yaşından aşağı yok. 40'dan 70 yaşına kadar usta var. Ben de 2-3 yıl daha bu işi yaparım" şeklinde konuştu.

Ayakkabının eskimeyen ustaları teknolojiye direniyor
Ayakkabının eskimeyen ustaları teknolojiye direniyor
Ayakkabının eskimeyen ustaları teknolojiye direniyor
Ayakkabının eskimeyen ustaları teknolojiye direniyor
Ayakkabının eskimeyen ustaları teknolojiye direniyor
Ayakkabının eskimeyen ustaları teknolojiye direniyor
Ayakkabının eskimeyen ustaları teknolojiye direniyor
Ayakkabının eskimeyen ustaları teknolojiye direniyor
Ayakkabının eskimeyen ustaları teknolojiye direniyor
Ayakkabının eskimeyen ustaları teknolojiye direniyor

Türk Lirası, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayakkabının eskimeyen ustaları teknolojiye direniyor - Son Dakika Ekonomi


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