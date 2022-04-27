Ayancık'ta 11 çiftçiye hibe destekli traktör - Son Dakika
Üye Girişi

Ayancık'ta 11 çiftçiye hibe destekli traktör

27.04.2022 13:51
Ayancık'ta 11 çiftçiye hibe destekli traktör

Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 9 köyde, 2022 yılında 11 adet Orköy Traktör Kredi Desteği kapsamında kesilen kurdele ile köylü vatandaşlara anahtar teslimi yapıldı.

Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 9 köyde, 2022 yılında 11 adet Orköy Traktör Kredi Desteği kapsamında kesilen kurdele ile köylü vatandaşlara anahtar teslimi yapıldı.

Ayancık Orman İşletme Müdürü Hakan Yaslıkaya, "Ormancılık faaliyetlerinin çok yoğun olduğu Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü dahilindeki 9 köyde, 2022 yılında 11 adet Orköy Traktör Kredi Desteği vererek, köylümüzün üretim gücünü artırdık. Bu kapsamda, toplam 2 milyon 640 bin liralık düşük faizli ORKÖY kredi desteği 528 bin lirası hibe olarak verilmiştir. Bu sayede yöredeki orman köylülerimizin, ormancılık faaliyetlerinde kullanmış oldukları üretim araçları, modernize edilerek etkin ve verimli çalışmaları sağlanmıştır" dedi.

Kredi kullandırılan hak sahibi köylüler ise uygulamanın kendilerine büyük bir güç verdiğini, devletin her zaman olduğu gibi yanlarında olduğunu hissettiklerini ve bu traktörlerle yapacakları üretim çalışmalarını, daha hızlı ve daha ekonomik aynı zamanda daha güvenli bir şekilde yapacaklarını dile getirerek, emeği geçen devlet büyüklerimize teşekkürlerini ifade ettiler. - SİNOP

Ayancık'ta 11 çiftçiye hibe destekli traktör
Ayancık'ta 11 çiftçiye hibe destekli traktör
Ayancık'ta 11 çiftçiye hibe destekli traktör
Ayancık'ta 11 çiftçiye hibe destekli traktör
Ayancık'ta 11 çiftçiye hibe destekli traktör

YORUMLAR
500
Moody's: Avrupa bankacılık sistemlerinin büyük çoğunluğunda görünüm 'durağan' Moody's: Avrupa bankacılık sistemlerinin büyük çoğunluğunda görünüm 'durağan' Aliye Berger, Bedri Rahmi, İbrahim Çallı ve daha fazlasıyla Hristoff Ailesi: Memento İstanbul Aliye Berger, Bedri Rahmi, İbrahim Çallı ve daha fazlasıyla Hristoff Ailesi: Memento İstanbul

Orman İşletme Müdürlüğü, Traktör, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayancık'ta 11 çiftçiye hibe destekli traktör - Son Dakika


Son Dakika
13:48 Uçaklarda maske takmak zorunlu mu? Sağlık Bakanı Koca açıkladı
13:22 Bülent Arınç'tan Kadir Gecesi vesilesiyle "adil yargılanma hakkı" ve "adalet" mesajları: Gezi davasını mı işaret etti?
13:14 Teknik Direktör Jorge Jesus Fenerbahçe hakkında konuştu: Görüştüm ama anlaşma yok
13:06 Canlı yayında "Burada bir hesap hatası yok mu?" sorusuna Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Bu bir matematiktir
12:59 Millet bahçesi tabelasındaki M harfini çalıp sattı, tutuklandı! 7 yıla kadar hapsi isteniyor!
12:48 Rusya'dan Batı'ya tehdit: Kiev rejimine silah sağlayan NATO ülkelerinin askeri üslerini vurabiliriz
12:40 Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Batı'nın gönderdiği silahları füzeyle vurduk
12:38 ''Ya bana katılın ya yolumdan çekilin'' diyen Kılıçdaroğlu: Çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır
12:22 Akşener "Kahrolsun istibdat" sloganıyla grup salonunu inletti: "Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!" sözleri alkışlarla karşılandı
12:21 Yem firmalarına yönelik soruşturma sona erdi! 4 şirkete toplam 159 milyon lira ceza kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 13:57:28. #1.11#
SON DAKİKA: Ayancık'ta 11 çiftçiye hibe destekli traktör - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement