Nisanda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu - Son Dakika
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Nisanda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

09.05.2022 10:12
Nisanda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde nisanda en yüksek aylık reel getiri yüzde 7,79 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde nisanda en yüksek aylık reel getiri yüzde 7,79 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, nisanda en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,79 ile BIST 100 endeksinde oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2,42, mevduat faizi (brüt) yüzde 6,04, dolar yüzde 6,55, külçe altın yüzde 6,75 ve avro yüzde 8,22 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 2,04, mevduat faizi (brüt) yüzde 5,67, dolar yüzde 6,18, külçe altın yüzde 6,39 ve avro yüzde 7,86 yatırımcısına kaybettiren yatırım araçları olarak kayıtlara geçti.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,21 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan araç olurken Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,88 kayba yol açtı.

Avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,61, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,39 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,41 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlarken Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,71 yatırımcısına kaybettirdi.

Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 43,44, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,38 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise külçe altın, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,31 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,11 yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık en yüksek reel getiri dolarda

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar yüzde 18,74, BIST 100 endeksi yüzde 21,39, avro yüzde 26,43, mevduat faizi (brüt) yüzde 47,45 ve DİBS yüzde 49,95 yatırımcısını kayba uğrattı.

TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 6,04 ve BIST 100 endeksi yüzde 2,59 yatırımcısına kazanç sağlarken avro yüzde 3,98, mevduat faizi (brüt) yüzde 31,42 ve DİBS yüzde 34,68 yatırımcısına kaybettirdi.

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Nisanda en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde oldu - Son Dakika


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