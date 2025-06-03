Bafra'da Tütün Dikimi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Bafra'da Tütün Dikimi Başladı

Bafra\'da Tütün Dikimi Başladı
03.06.2025 18:23
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Bafra'da tütün üreticileri, artan maliyetler nedeniyle tütün fiyatının en az 500 TL olması gerektiğini belirtti.

Samsun'un Bafra ilçesinin 118 kırsal mahallesinin 37'sinde tütüncülükle uğraşan üreticiler, tütün fidelerini toprakla buluşturmaya başladı. Üreticiler, tütünün en az 500 TL olması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin önemli tütün üretim merkezlerinden birisi olan Bafra'da tütün dikim çalışmaları başladı. Paşaşeyh Mahallesi'nden tütün üreticileri Muhittin Yiğit, Fatma Yiğit ve Züleyha Söylemez, artan maliyetlerden dolayı tütünün en az 500 TL olması gerektiğinin altını çizdi. Çiftçiler, "Biz tütün üreticileri olarak her zaman mağdur durumda kalıyoruz. Mazot, gübre ve ilaç fiyatları çok arttı. Tütünde amale maliyetleri her sene yükseliyor ve biz bu işten zararlı çıkıyoruz. Bu yüzden mağduriyetimiz her geçen sene artıyor. Bugün bir amale tarlaya gelmek için bin 500 TL günlük yevmiye istiyor. Tütünün 2024 ürünü baş fiyatı 180 TL, 2025 ürünü 305 TL olarak belirlenmişti. Normalde 500 TL olması gerekmektedir. Sabahın ilk ışıklarından öğlene kadar kadar fideyi yoluyoruz. Sonra tarlaya getiriyoruz. Daha sonra da akşam geç saatlere kadar dikiyoruz. Gece saatlerine eve giriyoruz. Evde de öbür günün işler için malzemeleri hazırlıyoruz. Tütün zamanı tüm gün bu döngüde devam ediyor" ifadelerini kullandılar. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, Üretim, samsun, Güncel, Tarım, Bafra, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bafra'da Tütün Dikimi Başladı - Son Dakika

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