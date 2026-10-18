Bafra TSO seçiminde kırmızı liste 920 oyla 12 meslek grubunun tamamını kazandı - Son Dakika
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Bafra TSO seçiminde kırmızı liste 920 oyla 12 meslek grubunun tamamını kazandı

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Bafra TSO seçiminde kırmızı liste 920 oyla 12 meslek grubunun tamamını kazandı
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Bafra TSO meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimlerinde kırmızı liste 920 oy alarak 12 meslek grubunun tamamında kazandı; mavi liste 686 oyda kaldı. Mavi listenin kazandığı 4. gruptan feragat edilmesiyle Göksel Başar başkanlık için öne çıktı.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimlerinde Göksel Başar'ın kırmızı listesi, 12 meslek grubunun tamamını kazanarak seçimi önde tamamladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen seçimlerde, oy kullanma hakkına sahip bin 638 üyeden bin 500'ü sandık başına gitti. Oy verme işleminin ardından yapılan sayımda, kırmızı liste 12 meslek grubunun 11'inde, mevcut Başkan Serdal Sefa Kocabaş'ın mavi listesi ise 4. grupta galip geldi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Serdal Sefa Kocabaş, yönetimiyle birlikte aldıkları karar doğrultusunda kazandıkları 4. gruptan feragat ettiklerini Bafra Seçim Kurulu Müdürü'ne bildirdi. Böylece Göksel Başar'ın kırmızı listesi, 12 meslek grubunun tamamında kazanmış oldu.

Seçimlerde kırmızı liste 920, mavi liste ise 686 oy aldı. Sonuçlarla birlikte Göksel Başar, Bafra TSO'nun yeni dönem yönetiminde başkanlık için öne çıktı. Bafra TSO'nun yönetim kurulu başkanı ve diğer organlarının kesinleşmesi ise önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek organ seçimlerinin ardından belli olacak.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bafra TSO seçiminde kırmızı liste 920 oyla 12 meslek grubunun tamamını kazandı - Son Dakika
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