Bağlar belediyesinden metal sanayi sitesine destek - Son Dakika

Diyarbakır- Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan metal işleri sanayi sitesi esnafıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini değerlendiren AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sitenin eksiklerinin en kısa zamanda tamamlanarak esnafın rahatlıkla çalışabileceği bir düzene kavuşturulacağını söyledi.

Başkan Beyoğlu, 280 işyerinden sadece 24'ünün ruhsatlı olduğu sitede ruhsatlandırma için 15 Nisan'a kadar süre tanıdıklarını ve ruhsat ücretini de 3 bin TL'ye kadar düşürdüklerini ifade etti. 1700'e yakın çalışanı olan sitenin üst yapı ve çevre düzenlemesi sorunları aşılarak esnafın rahat çalışabileceği bir düzenin sağlanması için ivedilikle çalışmalar yapılacağının altını çizen Beyoğlu, "Fen işleri, zabıta,çevre koruma ve diğer birimlerimize bağlı ekipler sizlerle ortak çalışma yaparak 1 ay içerisinde tüm sorunları çözüme kavuşturacak. Bizim anlayışımızda söz verip zamana yaymak ve oyalamak yok, anında ve pratik yöntemlerle çözüme kavuşturmak vardır. Ulaşımla ilgili talepleri yerine getireceğiz, çevre düzenlemesi yapacağız, esnafı rahatsız eden işgallere son vereceğiz. Ağaçlandırma ve çim çalışmaları yapacağız, temizlikle ilgili tüm önlemleri alacağız. Ekiplerimiz sizlerle beraber çalışarak burada düzeni sağlayacak. Hem sizlerin hem halkımızın gurur duyacağı bir site olacak inşallah" dedi.

Metal İşleri Sanayi Başkanı Abidin Kakdaş, esnafın sorunlarına gösterdiği çözüm odaklı yaklaşım nedeniyle Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti. - DİYARBAKIR