Bağlar belediyesinden metal sanayi sitesine destek - Son Dakika
Üye Girişi

Bağlar belediyesinden metal sanayi sitesine destek

06.03.2022 14:31
Bağlar belediyesinden metal sanayi sitesine destek

Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan metal işleri sanayi sitesi esnafıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini değerlendiren AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sitenin eksiklerinin en kısa zamanda tamamlanarak esnafın rahatlıkla çalışabileceği bir düzene...

Diyarbakır- Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan metal işleri sanayi sitesi esnafıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini değerlendiren AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sitenin eksiklerinin en kısa zamanda tamamlanarak esnafın rahatlıkla çalışabileceği bir düzene kavuşturulacağını söyledi.

Başkan Beyoğlu, 280 işyerinden sadece 24'ünün ruhsatlı olduğu sitede ruhsatlandırma için 15 Nisan'a kadar süre tanıdıklarını ve ruhsat ücretini de 3 bin TL'ye kadar düşürdüklerini ifade etti. 1700'e yakın çalışanı olan sitenin üst yapı ve çevre düzenlemesi sorunları aşılarak esnafın rahat çalışabileceği bir düzenin sağlanması için ivedilikle çalışmalar yapılacağının altını çizen Beyoğlu, "Fen işleri, zabıta,çevre koruma ve diğer birimlerimize bağlı ekipler sizlerle ortak çalışma yaparak 1 ay içerisinde tüm sorunları çözüme kavuşturacak. Bizim anlayışımızda söz verip zamana yaymak ve oyalamak yok, anında ve pratik yöntemlerle çözüme kavuşturmak vardır. Ulaşımla ilgili talepleri yerine getireceğiz, çevre düzenlemesi yapacağız, esnafı rahatsız eden işgallere son vereceğiz. Ağaçlandırma ve çim çalışmaları yapacağız, temizlikle ilgili tüm önlemleri alacağız. Ekiplerimiz sizlerle beraber çalışarak burada düzeni sağlayacak. Hem sizlerin hem halkımızın gurur duyacağı bir site olacak inşallah" dedi.

Metal İşleri Sanayi Başkanı Abidin Kakdaş, esnafın sorunlarına gösterdiği çözüm odaklı yaklaşım nedeniyle Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Bağlar belediyesinden metal sanayi sitesine destek

YORUMLAR
500
Bağlar Belediyesince geleceğin yıldızlarına malzeme desteği sunuldu Bağlar Belediyesince geleceğin yıldızlarına malzeme desteği sunuldu Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Hüseyin Beyoğlu, Beyoğlu, Bağlar, Metal, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bağlar belediyesinden metal sanayi sitesine destek - Son Dakika


Son Dakika
15:00 Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alpay Kazan hayatını kaybetti
14:59 Türk bilim insanları şaştı kaldı! Denizli'de makatına dinamit bağlayan adam havaya uçtu
14:50 Son Dakika: Putin'le görüşen Erdoğan barış çağrısını tekrarladı
14:49 Ukrayna'dan yayın yapan Türk gazeteciler, kurşunların hedefi oldu! Kabus anları saniye saniye kamerada
14:46 Bunu da gördük! İnternet sitesinin yayınladığı 36 ay taksitli yağ satışı gündeme bomba gibi düştü
14:41 Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı Rusya'da ödül süpürüyor!
14:09 Fatih Terim geri dönüşün sinyalini verdi, taraftarı heyecanlandırdı: Göreve hazırım
13:51 Rusya-Ukrayna savaşının gidişatını etkileyecek hareket! ABD, Polonya üzerinden Ukrayna'ya savaş uçağı gönderecek
13:41 Merih Demiral çok sinirlendi! Maçın ardından yaptığı paylaşım İtalya'yı salladı
13:08 Sibirya'dan yola çıktı, rotasında Türkiye de var! Aybar soğuk hava dalgası Mart ayını vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 15:24:02. #1.13#
SON DAKİKA: Bağlar belediyesinden metal sanayi sitesine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement