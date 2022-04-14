Baharda yağmurun az olması en çok keme avcılarını üzdü - Son Dakika
Üye Girişi

Baharda yağmurun az olması en çok keme avcılarını üzdü

14.04.2022 14:22
Baharda yağmurun az olması en çok keme avcılarını üzdü

Baharın ilk ayında Şanlıurfa'nın kırsal bölgelerinde ortaya çıkan ve kilosu 400 lirayı bulan keme mantarı, bu yıl yağışların az olması nedeniyle toplayıcısını üzdü.

Baharın ilk ayında Şanlıurfa'nın kırsal bölgelerinde ortaya çıkan ve kilosu 400 lirayı bulan keme mantarı, bu yıl yağışların az olması nedeniyle toplayıcısını üzdü.

Baharda yağışlarla birlikte kırsal bölgelerdeki dağ ve bayırlarda yetişen keme mantarı, bu yıl yağışların az olması nedeniyle toplayıcılarını kara kara düşündürüyor. Baharda yeteri kadar yağış olmadığı için önceki yıllara göre daha az miktarda keme mantarı ortaya çıktığını söyleyen vatandaşlar, yağmur yağmadığı takdirde bir hafta sonra kemenin toprak altında çürüyeceğini belirtti.

Et ile harmanlanarak Keme Kebabına dönüşen mantarının kilosu ise 400 liraya kadar çıkıyor. Başka illerde farklı isimlerle anılan keme mantarı kebap dışında da bir çok yemekte kullanılıyor. Özelikle et ile harmanlanarak tüketilen keme mantarı, Şanlıurfa'da en çok kebap olarak tercih ediliyor.

Keme avcıları arazide aranmadık yer bırakmıyor

Yıllardır dağ ve bayırda keme mantarı toplayan Osman Eren, "Biz burada keme arıyoruz. Köylüler bize keme avcısı diyor. Biz keme toplamak için çok geziyoruz. Keme Nisan aylarında olan bir mantar çeşididir. Çok değerli, çok lezzetli, aynı zamanda çok kıymetlidir. Kilosu etten bile pahalıdır. Fiyatı şu anda 350 ile 400 lira arasında değişiyor. Bu yıl da nisan yağmuru pek yağmadığı için bir hafta sonra yağmur yağmasa bile bu keme mantarları toprak altında kuruyup gidecek. Keme mantarını kebapta kullanıyorlar, yumurta ile kullanıyorlar. İnsanların zevkine kalmış bir şey, istediği gibi kullanabilir" dedi.

Yağmur yağmazsa çürüyecek

Keme mantarına batı illerinde domala mantarı denildiğini söyleyen Ali Eren ise, "Keme mantarına batı tarafında dolaman mantarı denilir. Yağmurla oluşan, bahar aylarında olan, baharın habercisi gibi bir şey oluyor. Bu nisan aylarında oluşan bir mantar çeşididir. En fazla bunların bir hafta ömrü kaldı. Eğer bir hafta daha yağmur yağmazsa bu mantarlar çürüyüp gidecek" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Baharda yağmurun az olması en çok keme avcılarını üzdü
Baharda yağmurun az olması en çok keme avcılarını üzdü
Baharda yağmurun az olması en çok keme avcılarını üzdü
Baharda yağmurun az olması en çok keme avcılarını üzdü
Baharda yağmurun az olması en çok keme avcılarını üzdü
Baharda yağmurun az olması en çok keme avcılarını üzdü
Baharda yağmurun az olması en çok keme avcılarını üzdü

YORUMLAR
500
Şanlıurfa belediye meclisinde komisyon seçimi yapıldı Şanlıurfa belediye meclisinde komisyon seçimi yapıldı Şanlıurfa 11 Nisan Kurtuluş Bayramını kutluyor Şanlıurfa 11 Nisan Kurtuluş Bayramını kutluyor

Şanlıurfa, Mantar, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Baharda yağmurun az olması en çok keme avcılarını üzdü - Son Dakika


Son Dakika
14:25 En kötü performans: Galatasaray'ın orta sahası hiç gol atamadı
14:16 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Hakan Züleyha'nın güvenini kazanmak için nasıl bir plan yaptı?
14:14 Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Yüzde 14'te sabit kaldı
14:10 Dün garson kızları çekmişlerdi bugün sahildeki bikinili kadınları görüntülediler: Pakistanlı sapık yakalandı
14:06 Bahar Candan gündemden düşmüyor! Bu sefer de basın mensuplarının önünde aşka geldi
14:04 Pınar Altuğ'dan şaşkına çeviren dekolte yorumu: Gördüğümde kocama da gösteririm
14:02 Çocuklarını görmeye gittiği evden cesedi çıkmıştı! Eski koca itiraf etti: Ellerimle boğdum
13:59 Artık geri dönüşü yok! Sarı-Lacivertliler, yıldızlarını bedelsiz bırakıyor
13:58 Yüzde 9,2'lik hisse yetmedi: Elon Musk, Twitter'ın tamamı için teklif verdi
13:45 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ünlü haber spikerine lüks ev hediye etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 14:36:53. #1.12#
SON DAKİKA: Baharda yağmurun az olması en çok keme avcılarını üzdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement