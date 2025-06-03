Bailey: Faiz İndiriminde Temkinli Yaklaşım

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, küresel ticaret politikalarının yarattığı belirsizliklerin ekonomik büyüme üzerinde baskı yarattığını ve bu ortamda faizi düşürme konusunda kademeli ve temkinli yaklaşımı sürdüreceklerini belirtti.

Bailey, Avam Kamarası Hazine Komitesi'ne yaptığı açıklamada, politika faizinin yönünün aşağı olduğunu ancak bunun hangi hızda olacağı konusunda artık çok daha fazla belirsizlik olduğunu söyledi.

Küresel ticaret politikalarına yönelik belirsizliklerin arttığı mevcut ortamda gelecekteki faiz indirimleri konusunda kademeli ve temkinli yaklaşımın yol gösterici olmaya devam edeceğini dile getiren Bailey, verilere dayanarak karar vereceklerini kaydetti.

Bailey, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarının onlarca yıldır ekonomik büyümeyi destekleyen uluslararası kurallara dayalı ticaret sisteminin ciddi şekilde zarar görmesine yol açtığını ifade ederek, "Ne yazık ki bu sistem, tüm bu gelişmelerle artık gerçekten önemli ölçüde yerle bir olmuş durumda." dedi.

Trump yönetiminin ticaret sistemine ilişkin bazı eleştirilerini kabul ettiğini aktaran Bailey, ancak bu eleştirilerin ortaya konma şeklinin ciddi ekonomik sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.

Bailey, yetkililerin çok taraflı masaya geri dönmesi, eski sistemde sorunlar olduğunu kabul etmesi ve bu sorunları çözmek için çok yoğun şekilde çalışması gerektiğini savunarak, "Eğer bu sistemi terk edersek, çok daha zor bir dünyayla karşı karşıya kalırız." uyarısında bulundu.