Bailey: Faizler Düşük Kalacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bailey: Faizler Düşük Kalacak

01.07.2025 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, politika faizinin zamanla aşağı yönlü seyredeceğini belirtti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, politika faizinin aşağı yönlü bir eğilimde olduğunu belirterek, "Para politikası hala kısıtlayıcı ve bir süre daha böyle kalacak. Ancak bu sıkılık seviyesi zamanla azalacak." dedi.

Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen 2025 ECB Merkez Bankacılığı Forumu kapsamındaki "Değişime uyum: Makroekonomik değişim ve politika yanıtları" başlıklı panelde konuşan Bailey, İngiltere'de son dönemde enflasyonda görülen yükselişin ağırlıklı olarak "yönetilen fiyatlar" olarak nitelendirdikleri kalemlerde gerçekleştiğini ve ekonominin genel durumu hakkında anlamlı bir sinyal vermediğini söyledi.

Bailey, ekonomide bir yumuşama olduğuna ilişkin işaretler gördüklerini ve iş gücü piyasasında da benzer sinyaller olduğunu belirterek, "Fakat bunların fiyatlara yansıdığını henüz görmedik. Bu yansımaları izlememiz gerekecek. Ancak mevcut arka plana bakarak, faiz oranlarının yönünün hala aşağı yönlü olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Politika faizinin döngü içinde hangi seviyeye inebileceğine yönelik beklentiler konusunda temkinli olduğunu kaydeden Bailey, şöyle devam etti:

"Bu noktada büyük bir belirsizlik söz konusu. Bizim asıl odaklandığımız nokta, para politikasının şu anda ve ileriye dönük olarak ne ölçüde sıkı olduğudur. Bu konuda ekibimiz oldukça kapsamlı analizler yapıyor. Mevcut koşullarda politikanın ne kadar kısıtlayıcı olduğunu ve piyasa beklentileri doğrultusunda ileride nasıl bir sıkılık düzeyine ulaşacağını değerlendiriyoruz. Para politikası hala kısıtlayıcı ve bir süre daha böyle kalacak. Ancak bu sıkılık seviyesi zamanla azalacak."

Bailey, para politikasındaki sıkılığın nihayetinde "nötr" seviyeye yakın bir noktaya inmesini beklediğini ancak tüm bu değerlendirmeleri mevcut bağlam içinde yapmak gerektiğini vurguladı.

Küresel ekonomideki parçalanmaya karşı uyarı

Ticaret ve gümrük vergilerine yönelik değerlendirmelerde de bulunan Bailey, ticaret politikalarındaki gelişmeler nedeniyle "belirsizlik" kavramının yanına "öngörülemezlik" kavramının da eklendiğini ifade etti.

Bailey, ticaret politikalarındaki değişimler nedeniyle küresel ekonomide bir parçalanma olması halinde bunun ekonomik aktivite için olumsuz sonuçlar doğuracağını dile getirdi.

Dünya ekonomisinin yönetiminde görev alan herkesin temel sorumluluğunun yaşanan bu gelişmelere neyin yol açtığını analiz etmek ve bunlara nasıl yanıt verileceğini belirlemek olduğunu söyleyen Bailey, "Küresel ekonomide bir ticaret çöküşü yaşanacak olursa, bunun nasıl ortaya çıkacağı şu anda net olmayabilir. Ancak bu durum, uzun süredir inşa etmekte olduğumuz küresel ticaretin dayanıklılığı ve açıklığına ters düşer. Bu alanda yıllardır ilerleme kaydettik. Açık ve sağlam bir küresel ekonomi taahhüdü çerçevesinde hareket etmeye devam etmek gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

İngiltere Merkez Bankası, İngiltere, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bailey: Faizler Düşük Kalacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da iki şahıs sigara için kasiyeri bıçakladı Bodrum'da iki şahıs sigara için kasiyeri bıçakladı
Leroy Sane’den sonra Galatasaray’a bir yıldız daha Tottenham ile görüşmeler başladı Leroy Sane'den sonra Galatasaray'a bir yıldız daha! Tottenham ile görüşmeler başladı
Fenerbahçe’de Levent Mercan’a Süper Lig’den iki sürpriz talip Fenerbahçe'de Levent Mercan'a Süper Lig'den iki sürpriz talip
Beyaz Saray, Trump’ın Suriye’ye yaptırımları kaldıracağını açıkladı Beyaz Saray, Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını açıkladı
Leman dergisine saldırı Binayı taşlayıp içeri girmeye çalıştılar Leman dergisine saldırı! Binayı taşlayıp içeri girmeye çalıştılar
Flaş iddia Jhon Duran Fenerbahçe için bu gece İstanbul’a geliyor Flaş iddia! Jhon Duran Fenerbahçe için bu gece İstanbul'a geliyor
Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı
Trump, ABD’den pirinç almayan Japonya’yı tarife uygulamakla tehdit etti Trump, ABD'den pirinç almayan Japonya'yı tarife uygulamakla tehdit etti
Bir yangın da Elazığ’da: Yerleşim yerleri boşaltılmaya başlandı Bir yangın da Elazığ'da: Yerleşim yerleri boşaltılmaya başlandı
Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor
Ertuğrul Doğan transferdeki pürüzü isim vererek açıkladı: Biz anlaşmıştık Ertuğrul Doğan transferdeki pürüzü isim vererek açıkladı: Biz anlaşmıştık

17:33
Zafer Partisi’nde “CHP“ krizi Genel Başkan Yardımcısı istifa etti
Zafer Partisi'nde "CHP" krizi! Genel Başkan Yardımcısı istifa etti
17:30
Kene gördüğü yastığı yakıp bahçeye attı, 17 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu
Kene gördüğü yastığı yakıp bahçeye attı, 17 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Leman’ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
15:56
Özel ve Yavaş, Leman’ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
14:29
Muhammed Yakut’un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı İşte son sözleri
Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri
00:05
Futbolda yeni sezonda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı
Futbolda yeni sezonda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı
00:02
Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu
Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu
23:58
Fluminense’den tarihi başarı Inter’i 2 golle devirdiler
Fluminense'den tarihi başarı! Inter'i 2 golle devirdiler
23:35
İzmir’de ev alevlerin arasında kaldı İşte o anlar
İzmir'de ev alevlerin arasında kaldı! İşte o anlar
23:08
Leman dergisi önünde protesto
Leman dergisi önünde protesto
23:06
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi
23:06
Leman Dergisi’nin çirkin karikatürüne tepkiler çığ gibi
Leman Dergisi'nin çirkin karikatürüne tepkiler çığ gibi
22:59
Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe
Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe
22:46
Ligde final oynayan Beşiktaş Fibabanka’da 6 ayrılık birden
Ligde final oynayan Beşiktaş Fibabanka'da 6 ayrılık birden
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 18:56:43. #7.12#
SON DAKİKA: Bailey: Faizler Düşük Kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.