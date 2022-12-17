Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık

17.12.2022 12:22

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 885 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını belirtti. Yanık, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006'da başlatılan "Evde bakım yardımı" ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayanların desteklendiğini kaydetti.

565 BİN VATANDAŞA EVDE BAKIM AYLIĞI YATIRILIYOR

Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 3 bin 336 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 885 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 565 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

"AMACIMIZ ENGELLİ BİREYLERİN TOPLUMSA ALANA BAĞIMSIZ ŞEKİLDE KATILMALARI"

Yanık konuşmasının devamında, "Engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ederek, engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlamak olduğunu da vurgulamak isterim" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: DHA
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Derya Yanık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık - Son Dakika

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