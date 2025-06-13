Bakan Işıkhan: "500 bin kadın, 500 bin genç, 45 bin engelli ve 275 bin yükseköğretim mezununu istihdama kazandırmayı hedefliyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çok önemli hedeflerimiz var. 500 bin kadın, 500 bin genç, 45 bin engelli birey ve 275 bin yükseköğretim mezunu vatandaşımızı istihdama kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Memur-Sen tarafından engelli bireylerin fırsatlarda eşit, engelsiz, erişilebilir ve önyargısız bir toplumda yaşam sürmesi amacıyla Memur-Sen Engelliler Komisyonu Türkiye Buluşması gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla gerçekleşen programda Memur-Sen'in yapmış olduğu Engellilerin Çalışma Hayatı ve Erişilebilirlik Analiz Raporu tanıtımını da yapıldı.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Bakan Işıkhan, engellilik konusunun yüksek hassasiyet ve ince bir işçilik isteyen konu olduğunu ve bu alanda çalışmaların artmasıyla birlikte hem sosyal hem de insani gelişmişlik seviyesinin yükseleceğini vurguladı. Işıkhan, engelli hakları ve mücadeleleri konusunda 2002'den önce Türkiye'de yasal bir adım atılmadığını ifade ederek, "Her alanda olduğu gibi, engellilerin sorunlarının çözümü noktasında Türkiye'de ilkleri başaran da biz olduk. Gururla söylemek isterim ki; bugün hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün vatandaşlarının yanında olabilecek kudrete sahip bir devletimiz var. Böylesi büyük bir değişimin mimarı olan Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, huzurlarınızda, engelli kardeşlerim adına; şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu.

Bakan Işıkhan, 2026-2028 yıllarını kapsayacak olan 8. Dönem Toplu Sözleşme müzakerelerinde engellilere yönelik sorunların çözümünü ve Engelli Memur-Sen'in hazırlamış olduğu raporu da istişare edeceklerini bildirdi. Işıkhan, kamu görevlileri sendikalarına üyelik formunda engellilik durumunu gösteren ibarenin eklenmesine yönelik çalışmalara başlandığı bilgisini paylaştı.

"2025 yılı ilk çeyreği itibarıyla; yaklaşık 17 bin engelli vatandaş istidam edildi"

Engelli bireylerin hayatın her noktasında yer alabilmeleri için, istihdam fırsatlarının çok önemli olduğunu söyleyen Işıkhan, bu çerçevede İŞKUR vasıtasıyla engelli vatandaşların yanında olduklarının altını çizdi. Işkhan, "2002 yılından bu yana yaklaşık; 550 bin engelli vatandaşımızın istihdama katılmasına aracılık ettik. 2024 yılında bu sayı; 45 bini aşmış, 2025 yılı ilk çeyreği itibarıyla; yaklaşık 17 bine ulaşmıştır. Özellikle iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında, 'Her Engellinin Bir İş Koçu Olacak' sloganıyla hayata geçirdiğimiz Engelli İş Koçluğu uygulamamız, bugün 81 ilde, 120 birimde aktif olarak sürdürülmektedir. Yine İŞKUR aktif işgücü programlarımız kapsamında, 2014 yılından bu yana 65 binden fazla engellimiz, işbaşı eğitim ve mesleki eğitim kurslarımızdan yararlandı. Bunun yanı sıra engeli bireylerin çalışma hayatına yönelik atılmış en önemli adımlardan birisi olan; hem kamuda hem de özel sektörde engelli çalıştırma zorunluluğu konusundaki güncellemelerimiz devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

"Destek teknolojilerine aktarılan ödenek; 156 milyon lirayı aştı"

Işıkhan, mesleki eğitim ve rehabilitasyon projelerine; 80 milyon lira, işe uyum projelerine ise yaklaşık 8 milyon liranın üzerinde destek verdiklerini aktararak, "Destek teknolojilerine aktarılan ödenek; 156 milyon lirayı, korumalı işyeri projelerine sağlanan kaynak ise; 9,4 milyon lirayı aşmış durumdadır. Hayata geçirdiğimiz her projenin çalışma hayatına sağladığı katkıları, sık sık analiz etmekle kalmıyoruz aynı zamanda ihtiyaca göre de güncelliyoruz. Özellikle engelli hibe desteklerinin, istihdamda kalma süresi bakımında ciddi etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Sunulan hizmetlere erişim kadar hizmetlerin niteliği de hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.

Işıkhan, Engelsiz İŞKUR Platformu ve Engelli İstihdamı Reform Paketini açıkladıklarını hatırlatarak, bu platformlarla birlikte engelli vatandaşların hibe başvurularında bulunabileceğini ve iş ilanlarına hızlı bir şekilde ulaşabileceklerini dile getirdi.

"Özel gereksinimleri olan bireylerin, iş hayatına kazandırılmasına yönelik olarak ilk kez Destekli İstihdam Projesi'ni hayata geçiriyoruz"

İşverenlerin ise Engelli Aday Havuz Sistemini kullanarak engelli adayları listeleyip doğrudan iletişime geçebileceğini söyleyen Işıkhan, yine işverenlerin iş arayanları istihdam etmeye yönelik örnek hibe uygulamalarını inceleyebileceklerini vurguladı. Işıkhan, "Yine Paket kapsamında özellikle; otizm spektrum bozukluğu, Down sendromu ve serebral palsi gibi özel gereksinimleri olan bireylerin, iş hayatına kazandırılmasına yönelik olarak ilk kez Destekli İstihdam Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Amacımız; engelli kardeşlerimizi bir işe yerleştirmenin yanı sıra, bu iş yerinde uzun süre kalarak yerleştiği işe, uyum sağlamasına destek olacağız. Destekli istihdam modelini, üç temel uygulama üzerinden yürütmeyi planlıyoruz. Öncelikle, işverenlerin maddi yükünü azaltmak adına engelli kardeşlerimizi istihdam eden işverenlere ücret desteği sağlayacağız. Bunun yanında iş koçluğu desteği sunarak; işe alım sürecinden günlük iş akışına varana dek her aşamada istihdam edilen bireylerimizin yanında olacağız" şeklinde konuştu.

Engelli bireylerin çalışacağı iş ortamının ve iş çevresinin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu bildiklerini de sözlerine ekleyen Işıkhan, bu çerçevede desteklerin üçüncü aşamasında, projedeki toplam engelli hibe tutarının yüzde 25'ini; iş yerinin düzenlemesi için hibe edeceklerini kaydetti.

'Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyon Yönetmeliği'nde yaptıkları değişikliğe değinen Işıkhan, bu kapsamda engelli Projeleri artık doğrudan komisyona götürüleceğini ve böylece daha fazla projenin inceleneceğini söyledi.

"2002'de; 5 bin 777 olan kamuda engelli istihdamı, 13 kat artarak 73 bin 800'e ulaştı"

Kadınların, gençlerin ve engellilerin iş gücüne katılımını artırmak için yürütülen programların sahada olumlu yansımalar verdiğini söyleyen Işıkhan, "2002'de; 5 bin 777 olan kamuda engelli istihdamı, 13 kat artarak 73 bin 800'e ulaşmıştır. Kamu sektöründe engelli istihdamı; kota fazlası çalışan engellilerle birlikte; yasal yükümlülüğün yüzde 134'üne, özel sektörde ise yüzde 103'üne ulaşmış durumdadır" dedi.

"500 bin kadın, 500 bin genç, 45 bin engelli ve 275 bin yükseköğretim mezununu istihdama kazandırmayı hedefliyoruz"

Işıkhan, bu sene içerisinde daha yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini de söyleyerek, "Kardeşlerim, bu yıl sizlerle yoğun bir şekilde çalışacağız. Bu çerçevede çok önemli hedeflerimiz var. 500 bin kadın, 500 bin genç, 45 bin engelli birey ve 275 bin yükseköğretim mezunu vatandaşımızı istihdama kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca 155 bin işyeriyle işbirliği içinde olmayı, 2,25 milyon kişiye bireysel danışmanlık sunmayı, 620 bin işyeri ziyareti gerçekleştirmeyi ve 55 bin kişiye İş Kulübü desteği vermeyi planlıyoruz. Toplumun tüm kesimlerine hitap eden kapsayıcı politikalar üretmeye ve işsizliği kalıcı olarak en düşük seviyelere çekmeye devam edeceğiz" bilgisini paylaştı.

Program, Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - ANKARA