Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınıın 2053 vizyonunu paylaştı - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınıın 2053 vizyonunu paylaştı

13.04.2022 12:34

Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınıın 2053 vizyonunu paylaştıANKARA Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlığın 2053 kadar demiryolu, havayolu, denizyolu ve karayolunda Türkiye'ye kazandıracağı projeleri paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınıın 2053 vizyonunu paylaştı

ANKARA Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlığın 2053 kadar demiryolu, havayolu, denizyolu ve karayolunda Türkiye'ye kazandıracağı projeleri paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2053'e kadar Türkiye'de demiryolu, havayolu, denizyolu ve karayolunda atılacak adımları infografiklerle paylaştı. İnfografiklere göre, 13 bin 22 kilometrelik demiryolu ağı 28 bin 590 kilometreye, 56 olan havalimanı sayısı 61'e çıkacak, 217 olan liman tesisi sayısı ise 255'e çıkacak, otoyol uzunluğu 3 bin 633 kilometreden 8 bin 325 kilometreye yükselecek, hızlı trenlere bağlı il sayısı 8'den 52'ye çıkacak ve lojistik merkez sayısı 13'ten 26'ya çıkacak

Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınıın 2053 vizyonunu paylaştı
Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınıın 2053 vizyonunu paylaştı
Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınıın 2053 vizyonunu paylaştı
Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınıın 2053 vizyonunu paylaştı

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınıın 2053 vizyonunu paylaştı - Son Dakika


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