Bakan Karaismailoğlu, Taşova Sanayi Köprüsü'nün açılış törenine katıldı - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu, Taşova Sanayi Köprüsü'nün açılış törenine katıldı

26.05.2022 12:15

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümünde uzaya göndermek adına yoğun bir çaba içinde olduklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümünde uzaya göndermek adına yoğun bir çaba içinde olduklarını söyledi.

Karaismailoğlu, Amasya'nın Taşova ilçesindeki Sanayi Köprüsü'nün açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak AK Parti hükümetleri döneminde ülkenin altyapı eksikliklerini büyük oranda tamamladıklarını söyledi.

Türkiye'nin bölünmüş kara yolu uzunluğunu 4,5 kat artırarak 28 bin 650 kilometreye çıkardıklarına işaret eden Karaismailoğlu, "Otoyol uzunluğumuzu da iki katına çıkararak 3 bin 633 kilometreye ulaştırdık. Ülkemizin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık. Tünellerimizin uzunluğunu 13 kat artırdık. Hava yollarını 'halkın yolu' yaptık. Sadece son bir ay içinde hem Tokat hem de Rize- Artvin havalimanlarını milletimizin hizmetine sunduk." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, uydu ve uzay çalışmalarını hızlandırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde uzaya göndermek adına yoğun bir çaba içindeyiz. Geniş bant abone sayımızı 20 binden 88,2 milyona ulaştırdık. Mobil abone sayımız da 28 milyondan 86,3 milyona yükseldi. Ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımları için son 20 yılda 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde harcama yaptık."

Ülke genelindeki yatırım seferberliğinden Amasya ve Taşova'nın da nasibini aldığını anlatan Karaismailoğlu, bugüne kadar Amasya'nın ulaşım ve iletişim yatırımları için 9 milyar 346 milyon liradan fazla yatırım yaptıklarını söyledi.

Son yirmi yılda Amasya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 9 kattan fazla artırarak 272 kilometreye ulaştırdıklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"2003-2022 yıllarında Amasya'da biri tek tüp ve beşi de çift tüp olmak üzere toplamda 7 bin 666 metrelik tam 6 tünel yaptık. Amasya'da inşa ettiğimiz köprü sayısı tam 94. Hatırlayacağınız üzere Amasya Çevre Yolu'nu hizmete açmıştık. Ladik-Taşova yolunda 24,2 kilometre bitümlü sıcak kaplamalı tek yol ile birlikte 220 metre uzunluğundaki 2 köprüyü tamamladık. 395 metre uzunluğundaki 3 köprünün de yer aldığı projeyi 2023'te tamamlayarak sizlerin hizmetine sunacağız. Taşova'da Merzifon-Havza Ayrımı-Suluova-Amasya-Taşova yol ikmal işine de devam ediyoruz."

Karaismailoğlu, açılışı yapılan Sanayi Mahallesi Köprüsü'yle ilgili de şunları dile getirdi:

"Bu topraklara canlılık katan Yeşilırmak'ın iki yakası arasındaki ulaşımı sağlayan eski köprümüz ömrünü tamamlamıştı. Eski köprünün yerine yeni köprümüzün ihalesini geçen sene yaptık ve çalışmalara hemen başladık. 100 metre uzunluğunda ve 3 açıklı köprümüz bitümlü sıcak asfaltlı olarak inşa edildi. Yeni Sanayi Mahallesi Köprüsü ile bölgedeki ulaşım talebi karşılandı. Köprümüz, araç ve yaya trafik yoğunluğunu rahatlatarak güvenli ve konforlu seyahat imkanı sağlıyor."

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Taşova Belediyesine ziyarette bulunarak pazar yerindeki vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Karaismailoğlu, Taşova Sanayi Köprüsü'nün açılış törenine katıldı
Bakan Karaismailoğlu, Taşova Sanayi Köprüsü'nün açılış törenine katıldı
Bakan Karaismailoğlu, Taşova Sanayi Köprüsü'nün açılış törenine katıldı
Bakan Karaismailoğlu, Taşova Sanayi Köprüsü'nün açılış törenine katıldı
Bakan Karaismailoğlu, Taşova Sanayi Köprüsü'nün açılış törenine katıldı
Bakan Karaismailoğlu, Taşova Sanayi Köprüsü'nün açılış törenine katıldı
Bakan Karaismailoğlu, Taşova Sanayi Köprüsü'nün açılış törenine katıldı
Bakan Karaismailoğlu, Taşova Sanayi Köprüsü'nün açılış törenine katıldı
Bakan Karaismailoğlu, Taşova Sanayi Köprüsü'nün açılış törenine katıldı

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Karaismailoğlu, Taşova Sanayi Köprüsü'nün açılış törenine katıldı - Son Dakika


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