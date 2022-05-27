Bakan Kirişci: "Afrika ülkeleri ve Afrika Birliği'yle birlikteliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kirişci: "Afrika ülkeleri ve Afrika Birliği'yle birlikteliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz"

27.05.2022 22:41

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Türkiye olarak, Afrika'nın kalkınma çabalarını desteklemeyi, aramızdaki ticari, kültürel ve insani ilişkileri artırmayı ve Afrikalı meslektaşlarımızla sürdürülebilir ve karşılıklı olarak verimli bir şekilde köklü bir işbirliği kurmayı amaçlıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Türkiye olarak, Afrika'nın kalkınma çabalarını desteklemeyi, aramızdaki ticari, kültürel ve insani ilişkileri artırmayı ve Afrikalı meslektaşlarımızla sürdürülebilir ve karşılıklı olarak verimli bir şekilde köklü bir işbirliği kurmayı amaçlıyoruz." dedi.

Kirişci, Ankara'da bir otelde düzenlenen Afrika Günü 59. yıl dönümünü kutlama töreninde yaptığı konuşmasında kıtanın daha adil, daha eşit ve daha iyi bir dünya için engin bir potansiyel vadettiğini söyledi.

Türkiye-Afrika ilişkilerinin son yirmi yılda kayda değer ivme kazandığının altını çizen Kirişci, Afrika Birliği'nin (AfB) stratejik ortağı olarak 2008, 2014 ve 2021 yıllarında üç Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi düzenlendiğini anımsattı.

Toplam ticaret hedefi 50 milyar dolar

Kirişci, bu gelişimin etkilerinin ticaret, yatırım, kültür, güvenlik, askeri iş birliği ve kalkınma gibi birçok alanda görülebildiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Afrika ülkelerinin de ülkemizle işbirliğini güçlendirmeye önem atfettiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye ve Afrika'yı her alanda yakınlaştırmaya devam ediyoruz. Yakında açılacak Gine Bissau Büyükelçiliği ile birlikte Afrika'da 44 Büyükelçiliğimiz bulunmaktadır. Kıtada 49 büyükelçiliğe ulaşmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda, 37 Afrika ülkesinin Ankara'da Büyükelçiliği bulunmaktadır. Yakın zamanda Togo'nun da eklenmesiyle birlikte bu sayı 38'e ulaşacaktır.

Ticari ve ekonomik ilişkilerimiz kazan-kazan ilkesi temelinde gelişmektedir. Pandemi koşullarına rağmen, kıtayla olan toplam ticaretimiz 2003'te 5,3 milyar dolardan 2021 sonunda 34,5 milyar dolara yükselmiştir. Kısa vadede 50 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz."

Türkiye'nin kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör vasıtasıyla Afrika'da barış ve istikrar ile ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmaya devam ettiğini örnekleriyle aktaran Kirişci, "Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri, 7 Afrika ülkesinde, Maarif Vakfı ise 191 kurumuyla 25 Afrika ülkesinde eğitim hizmeti vermeye devam etmektedir. Her yıl verilen yüzlerce Türkiye Bursları sayesinde Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde Afrikalı öğrencilerin varlığı her geçen gün artmaktadır. Bugüne kadar Türkiye, 15 binin üzerinde Afrikalı öğrenciye burs vermiştir." diye konuştu.

Kirişci, son yıllardaki yaşananların tarımın insanlık için en önemli sektör olduğunu hatırlattığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Her gün değişen küresel gündeme ayak uydurmak, geleceğe yönelik somut adımlar atmak amacıyla Türkiye olarak, Afrika'nın kalkınma çabalarını desteklemeyi, aramızdaki ticari, kültürel ve insani ilişkileri artırmayı ve Afrikalı meslektaşlarımızla sürdürülebilir ve karşılıklı olarak verimli bir şekilde köklü bir işbirliği kurmayı amaçlıyoruz."

Sahra altı Afrika'da sürdürülebilir kalkınma projeleri ile beslenme, hijyen, temiz su, sulama ve derin su kuyuları açılması için ayni yardım çabalarını sürdürüleceğini vurgulayan Kirişci, "Afrika ülkeleri ve Afrika Birliği'yle birlikteliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz. Yüzyıllardır süregelen tarihi, kültürel ve beşeri ilişkilerimiz sayesinde, güçlü ortaklar olarak Afrika ülkeleriyle birlik ve dayanışma içinde bulunmaya devam edeceğiz." dedi.

Programda çeşitli Afrikalı yetkililer de konuşma yaparken çeşitli müzik dinletileri ve defile de yapıldı.

Bakan Kirişci: Afrika ülkeleri ve Afrika Birliği'yle birlikteliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz
Bakan Kirişci: Afrika ülkeleri ve Afrika Birliği'yle birlikteliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz
Bakan Kirişci: Afrika ülkeleri ve Afrika Birliği'yle birlikteliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz
Bakan Kirişci: Afrika ülkeleri ve Afrika Birliği'yle birlikteliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz

YORUMLAR
500
Bakan Kirişci: 'Afrika ile kısa vadede 50 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz' Bakan Kirişci: 'Afrika ile kısa vadede 50 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz' Bakan Kirişci: Afrika Kıtası ile 50 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz -TAMAMI FTP'DE Bakan Kirişci: Afrika Kıtası ile 50 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz -TAMAMI FTP'DE
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kirişci: 'Afrika ülkeleri ve Afrika Birliği'yle birlikteliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz' - Son Dakika


Son Dakika
23:38 Gaziantep'teki saldırı girişimine müdahale eden polis memurları, Bakan Soylu tarafından ödüllendirildi!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
22:00 Ülkemizde 27 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 940 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
21:16 Vatandaşa "3 kat olmaz" cevabını veren İmamoğlu, gerçeği İETT Müdürü'nden öğrendi!
21:09 Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'a ayak basacak
20:04 İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar
19:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 23:46:18. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Kirişci: "Afrika ülkeleri ve Afrika Birliği'yle birlikteliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement