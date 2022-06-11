Bakan Kirişçi: "Yusufeli Barajı'nın su tutması ile ilgili tüm imalatlar gerçekleştirilmiştir" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kirişçi: "Yusufeli Barajı'nın su tutması ile ilgili tüm imalatlar gerçekleştirilmiştir"

11.06.2022 13:50

- Bakan Kirişçi: "Yusufeli Barajı'nın su tutması ile ilgili tüm imalatlar gerçekleştirilmiştir" Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, tamamlandığı 275 metre gövde yüksekliği ile dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ise en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın su tutması ile ilgili tüm...

- Bakan Kirişçi: " Yusufeli Barajı'nın su tutması ile ilgili tüm imalatlar gerçekleştirilmiştir"

ARTVİN - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, tamamlandığı 275 metre gövde yüksekliği ile dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ise en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı'nın su tutması ile ilgili tüm imalatların tamamlandığını söyledi.

Yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve yeni yerleşim yeri çalışmaların yerinde incelemek üzere son Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'la birlikte bugün Artvin'un Yusufeli ilçesine gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, baraj şantiyesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yusufeli Barajının ülke ekonomisine yıllık 3,5 milyar liralık katkı sağlayacağını ifade eden Bakan Kirişçi, "Yusufeli Barajı'nın su tutması ile ilgili tüm imalatlar gerçekleştirilmiştir. Elektro mekanik ve hidromekanik imalatları devam etmekte. Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde taşındığı zaman su tutma işlemi başlayacak. Bölge halkımızın gerek Yusufeli merkez, gerekse barajdan etkilenen köylerimizin taşınması hususuyla ilgili öncelikli olarak gündeme gelen mevzuat düzenlemesi iki gün önce meclisimizde görüşülerek kabul edildi ve yasalaştı. Resmi Gazete'de yayınlanmasını bekliyoruz. Sahadaki hem durumu hem gelinen bu aşamayı onların da ilaveleri varsa onların da fikirlerini alarak varsa istekleri ve talepleri alarak barajın da bir an önce su tutmasını sağlayacak bir aşamaya gelmek istiyoruz. Ülkemizin bu baraja çok ihtiyacı var. Hem kurulu gücü hem de enerji üretim kabiliyeti katkısı oldukça önemli" dedi.

"Hak sahiplerinin yeni evlerinin ödeme koşulları ve maliyeti en fazla konuşulan konu; Bu sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir özel düzenlemeyle meclisten geçti"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise "Burada gecikmenin maliyeti ile taşınmanın maliyeti arasında büyük bir uçurum var. 1'e bin, hem ülkenin enerji üretimi bakımından hem kalkınma hedefleri bakımından bu barajın bir an önce devreye girmesi gerekmekte. Buradaki en büyük sorun taşınma için yeni yapılan yerde hak sahiplerinin yeni evlerinin ödeme koşulları ve maliyeti en fazla konuşulan konu. Bu da sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir özel düzenlemeyle meclisten geçti. Dolayısıyla bu mesele halloldu" ifadelerini kullandı.

Program daha sonra basına kapalı şekilde devam etti.

Bakan Kirişçi: Yusufeli Barajı'nın su tutması ile ilgili tüm imalatlar gerçekleştirilmiştir
Bakan Kirişçi: Yusufeli Barajı'nın su tutması ile ilgili tüm imalatlar gerçekleştirilmiştir
Bakan Kirişçi: Yusufeli Barajı'nın su tutması ile ilgili tüm imalatlar gerçekleştirilmiştir
Bakan Kirişçi: Yusufeli Barajı'nın su tutması ile ilgili tüm imalatlar gerçekleştirilmiştir
Bakan Kirişçi: Yusufeli Barajı'nın su tutması ile ilgili tüm imalatlar gerçekleştirilmiştir
Bakan Kirişçi: Yusufeli Barajı'nın su tutması ile ilgili tüm imalatlar gerçekleştirilmiştir
Bakan Kirişçi: Yusufeli Barajı'nın su tutması ile ilgili tüm imalatlar gerçekleştirilmiştir
Bakan Kirişçi: Yusufeli Barajı'nın su tutması ile ilgili tüm imalatlar gerçekleştirilmiştir
Bakan Kirişçi: Yusufeli Barajı'nın su tutması ile ilgili tüm imalatlar gerçekleştirilmiştir

YORUMLAR
500
Bakan Kirişci: Yusufeli Barajı yıllık 3,5 milyar liralık katkı sağlayacak Bakan Kirişci: Yusufeli Barajı yıllık 3,5 milyar liralık katkı sağlayacak Kars Çevre ve Kent Hukuku Derneği Uyardı: 'Peynir Altı Suları Kars Çayı'na, Çamçavuş Barajı'na Dökülmektedir. Kars Çevre ve Kent Hukuku Derneği Uyardı: 'Peynir Altı Suları Kars Çayı'na, Çamçavuş Barajı'na Dökülmektedir.
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kirişçi: 'Yusufeli Barajı'nın su tutması ile ilgili tüm imalatlar gerçekleştirilmiştir' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:36 Oyuncu Ezgi Çelik'in Şahan Gökbakar'ın gündemle ilgili tweet'ini paylaşınca TRT'deki işinden olduğu iddia edildi
16:28 Galatasaray'da başkanlık seçimi için Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu yarışıyor! İşte ilk 2 sandıktan çıkan sonuçlar
15:46 Lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atılması tepki çekmişti! Okulun müdürü ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
15:44 DSİ'ye ait sulama kanalına düşen çocukların cansız bedenine ulaşıldı
15:41 Rıdvan Yılmaz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oldu! Beşiktaş 6.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 payla anlaşma sağladı
15:36 Kurt ve horozun mücadelesi çok sayıda izlenme ve yorum aldı
15:27 Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın babası yaşamını yitirdi.
15:22 Son seçim anketi yayınlandı! İYİ Parti'nin oy oranındaki yükseliş dikkat çekti
15:15 Denize giren vatandaşları tedirgin eden görüntüler! Vücutlarında siyah lekeler oluştu
14:50 Şenol Güneş, Fransa'da Saint Etienne'nin başına geçmeye hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 16:42:45. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Kirişçi: "Yusufeli Barajı'nın su tutması ile ilgili tüm imalatlar gerçekleştirilmiştir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement