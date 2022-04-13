Bakan Nebati: BIST 100 Endeksi, tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi'nin dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirip, rekora imza attığını duyurdu.

Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "BIST 100 Endeksi, dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.