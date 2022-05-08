Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, EBRD'nin Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları'na katılacak - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, EBRD'nin Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları'na katılacak

08.05.2022 11:59
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, EBRD'nin Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları'na katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenecek "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları"na iştirak edecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenecek "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları"na iştirak edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 10-11 Mayıs'ta düzenlenecek toplantılarda, EBRD'nin mevcut gündemine ilişkin değerlendirmeleri aktarılacak.

Toplantıda, geleceğe yönelik planlar görüşülecek, Türk ekonomisine ilişkin son gelişmelerle yürütülmekte olan ekonomik politikalar paylaşılacak.

Bakan Nebati, Marakeş ziyaretinde mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacak.

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Politika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, EBRD'nin Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları'na katılacak - Son Dakika


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