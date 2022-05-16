Bakan Nebati, Konut Sektörü Temsilcileriyle Bir Araya Geldi: "Stokçuluğa ve Fırsatçılığa Kesinlikle Müsamaha Göstermeyeceğimizi İfade Ettik" - Son Dakika
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Bakan Nebati, Konut Sektörü Temsilcileriyle Bir Araya Geldi: "Stokçuluğa ve Fırsatçılığa Kesinlikle Müsamaha Göstermeyeceğimizi İfade Ettik"

16.05.2022 15:48
Bakan Nebati, Konut Sektörü Temsilcileriyle Bir Araya Geldi: "Stokçuluğa ve Fırsatçılığa Kesinlikle Müsamaha Göstermeyeceğimizi İfade Ettik"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadele, Birlikten Berekete" programı kapsamında İstanbul'da konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Nebati, "Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadele, Birlikten Berekete" programı kapsamında İstanbul'da konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Nebati, "Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik" dedi.

Geçen hafta gıda; mobilya, beyaz eşya, küçük ev aletleri, çimento, seramik ve yapı malzemeleri sektörü temsilcileriyle enflasyonla mücadele kapsamında görüşen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sektör temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen hafta "İlk Evim Konut Finansman Paketi", "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi", "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi" olmak üzere 3 paket açıklamıştı.

Bakan Nebati, "Enflasyonla Mücadele Birlikten Berekete" programı çerçevesinde, bugün de konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

"FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ YAKINDAN TAKİP EDEREK DETAYLI BİR ŞEKİLDE DENETLİYORUZ"

Bakan Nebati, görüşmeye dair açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Nebati şunları söyledi:

"Birlikten Berekete temasıyla konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarımız ile bir araya geldik. Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Çözüm alternatifleri üreterek yenilikçi uygulamalar geliştiren, iyi niyetli ve cesur girişimlerde bulunan kurumlarımızı sonuna kadar destekleyeceğimizin altını çizerek stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik. Bu kapsamda, konut sektörüne yönelik açıkladığımız destek paketi dahil olmak üzere piyasadaki fiyatları mercek altına alarak birçok sektöre ilişkin denetimlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyor, fiyat değişimlerini yakından takip ederek detaylı bir şekilde denetliyoruz."

KONUT SEKTÖRÜYLE İLGİLİ 3'LÜ PAKETİN GETİRDİKLERİ

Konut sektörü ile ilgili açıklanan 3'lü pakete göre, "İlk Evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacak.

Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ise kamu bankalarınca, birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanmasını öngörüyor.

Bakan Nebati, Konut Sektörü Temsilcileriyle Bir Araya Geldi: Stokçuluğa ve Fırsatçılığa Kesinlikle Müsamaha Göstermeyeceğimizi İfade Ettik
Bakan Nebati, Konut Sektörü Temsilcileriyle Bir Araya Geldi: Stokçuluğa ve Fırsatçılığa Kesinlikle Müsamaha Göstermeyeceğimizi İfade Ettik
Bakan Nebati, Konut Sektörü Temsilcileriyle Bir Araya Geldi: Stokçuluğa ve Fırsatçılığa Kesinlikle Müsamaha Göstermeyeceğimizi İfade Ettik
Bakan Nebati, Konut Sektörü Temsilcileriyle Bir Araya Geldi: Stokçuluğa ve Fırsatçılığa Kesinlikle Müsamaha Göstermeyeceğimizi İfade Ettik
Bakan Nebati, Konut Sektörü Temsilcileriyle Bir Araya Geldi: Stokçuluğa ve Fırsatçılığa Kesinlikle Müsamaha Göstermeyeceğimizi İfade Ettik
Bakan Nebati, Konut Sektörü Temsilcileriyle Bir Araya Geldi: Stokçuluğa ve Fırsatçılığa Kesinlikle Müsamaha Göstermeyeceğimizi İfade Ettik
Bakan Nebati, Konut Sektörü Temsilcileriyle Bir Araya Geldi: Stokçuluğa ve Fırsatçılığa Kesinlikle Müsamaha Göstermeyeceğimizi İfade Ettik
Bakan Nebati, Konut Sektörü Temsilcileriyle Bir Araya Geldi: Stokçuluğa ve Fırsatçılığa Kesinlikle Müsamaha Göstermeyeceğimizi İfade Ettik

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HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ, KONUT SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ, KONUT SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi: Vatandaşları rahatlatacak adımların atılması konusunda görüştük Bakan Nebati, konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi: Vatandaşları rahatlatacak adımların atılması konusunda görüştük

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati, Konut Sektörü Temsilcileriyle Bir Araya Geldi: 'Stokçuluğa ve Fırsatçılığa Kesinlikle Müsamaha Göstermeyeceğimizi İfade Ettik' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Nebati, Konut Sektörü Temsilcileriyle Bir Araya Geldi: "Stokçuluğa ve Fırsatçılığa Kesinlikle Müsamaha Göstermeyeceğimizi İfade Ettik" - Son Dakika
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